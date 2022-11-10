Twitter'da kaos! Elon Musk, dolandırıcıların önünü açtı - Son Dakika
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Twitter'da kaos! Elon Musk, dolandırıcıların önünü açtı

10.11.2022 12:23
Twitter'da kaos! Elon Musk, dolandırıcıların önünü açtı

Twitter Blue aboneliğine sahip bazı sahte hesaplar, mavi tik alarak ünlüleri taklit ederek kaosa neden oldu.

Kısa süre içerisinde paylaştığı fikir değişiklikleriyle gündeme gelen Elon Musk, Twitter'ın güven kaybı yaşamasına sebep oldu. Mavi tik ile ilgili açıklamalardan sonra bazı sahte hesaplar, ünlüleri taklit ederek Twitter ortamını kaosa sürükledi.

Sahte hesaplar, Twitter Blue sayesinde mavi tik sahibi oldu

Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter kullanıcılarının mavi tik için belirli ücret ödemesi gerektiğini duyurdu. Mavi tik onay sürecinin Twitter Blue abonelerine özel olacağını açıklayan Musk, kısa süre sonra fikir değiştirdiğini söyledi.

Twitter'da kaos! Elon Musk, dolandırıcıların önünü açtı

Twitter, mavi tik tartışması sonrasında Blue aboneleri için "Resmi hesap" etiketi özelliği getirileceğini açıkladı. Musk, aynı gün Resmi hesap etiketi özelliğini kaldırdığını belirten bir Tweet attı.

Musk dediğini yaptı! Twitter'da ücretli doğrulama dönemi

Blue aboneliği satın alan kullanıcılara onaylı hesap anlamına gelen mavi tik rozetini dağıtılmaya başlandı. Bazı sahte hesapların Twitter Blue aboneliği satın alarak ünlüleri taklit ettiği ortaya çıktı.

Bir kullanıcı, Blue aboneliği satın alarak ünlü basketbol yıldızı LeBron James'i taklit etti. Lakers'tan takas talep ettiğini açıklayan sahte hesap, gerçek sanılarak haber sitelerinde manşet oldu. Benzer şekilde başka sporcuların da taklit edildiğini tespit eden Twitter moderasyon ekibi, duruma geç de olsa müdahale etti.

Musk, insanların ayda 8 dolar ödemesini sağlayarak botlardan ve istenmeyen mesajlardan kurtulma planında birkaç kez fikrini değiştirdi. Mavi tik özelliği aniden yayına girdiğinden, herkes ayda 8 dolar karşılığında başka birinin kimliğine bürünebilecek.

Birçok kullanıcı, ünlülerin ve markaların resmi Twitter hesabını mavi tik özelliği sayesinde kolayca bulup takip ediyor. Yapılan değişikliğin geri alınmadığı takdirde Twitter'ın güven ortamından uzaklaşacağı tahmin ediliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR
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Son Dakika Teknoloji Twitter'da kaos! Elon Musk, dolandırıcıların önünü açtı - Son Dakika

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