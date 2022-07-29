Twitter Blue yüzde 40 zamlandı! - Son Dakika
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Twitter Blue yüzde 40 zamlandı!

29.07.2022 09:19
Twitter Blue yüzde 40 zamlandı!

Twitter Blue abonelik fiyatı yüzde 40 oranında zamlandı. Peki Türkiye'de benzer bir artış görecek miyiz? İşte detaylar...

Twitter, geçtiğimiz yılın Şubat ayında şirketler ve kullanıcılar için bir dizi yeni özelliği test ettiğini açıkladı. Daha sonra merakla beklenen bu yeniliklerin, Twitter Blue isimli bir abonelik sistemiyle birlikte kullanıcılara sunulacağı ortaya çıktı. Nitekim uzun bir süre önce kullanıma sunduğu bu hizmetin abonelik ücretini bugün itibariyle güncelledi. Twitter Blue fiyatı yüzde 40 oranında zamlandı.

Twitter Blue Türkiye fiyatı zamlanacak mı?

Twitter Blue aylık abonelik fiyatı 2.99 dolardı. Yapılan yüzde 40'lık zam sonrasında ise 4.99 dolar oldu. Fakat mevcut abonelerin Ekim ayına kadar bu artışı yaşamayacağı belirtiliyor. Yani şu an için yalnızca yeni abonelikler 5 dolar seviyesine yükseldi.

Twitter Blue yüzde 40 zamlandı!

Türkiye'de ise Twitter Blue, iOS kullanıcıları için App Store'da 30,99 TL, Android kullanıcıları için Play Store'da 47,99 TL olacak şekilde listelenmişti. Yapılan zamların bu fiyatlara yansıyacağını düşünürsek, iOS için yaklaşık olarak 45 TL, Android için de 65 TL gibi bir seviyeye yükselmesini bekliyoruz.

Twitter, yeni görünümünü test ediyor!

Twitter Blue neler vadediyor?

Twitter Blue hizmetinin en büyük özelliği tweet geri alma seçeneği. Şirketin "bu bir düzenleme butonu değildir" vurgusu yaptığı bu özellik, kullanıcılara bir tweeti gönderdikten sonra henüz başkaları tarafından görülmeden geri çekme imkanı tanıyor. Ayrıca varsayılan geri alma süresi 30 saniye iken; isteğe göre 5, 10, 20 veya 60 saniye yapılabiliyor.

İlgili videomuzu izlemek için yukarıdaki bağlantıyı veya buraya tıklayabilirsiniz.

Bir diğer dikkat çeken Blue ayrıcalığı da özel uygulama simgeleri. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Twitter'ın mobil uygulamasının telefonunda görüntülenme biçimini değiştirebiliyorlar. Birçok renkli veya dönemsel seçenek arasından tercihe göre Twitter'ın ikonu özelleştirilebiliyor. Ayrıca sınırlı süre kullanılabilen yeni görünümler de Blue'ya ekleniyor.

Diğer Twitter Blue özellikleri:

Reklamsız Makaleler:  ABD merkezli popüler yayıncılardan oluşan bir ağda reklamsız okuma deneyimi.

En Popüler Makaleler:  Ağında son 24 saatte en çok paylaşılan makalelere kolayca göz at.

Okuyucu:  Uzun tweet dizilerini okumanın daha kolay yolu. Tweet dizisinin üst kısmındaki okuyucu simgesine dokunarak Okuyucu özelliğini açın veya bunu metin boyutunuzu değiştirmek için kullanın.

Yer İşareti Klasörleri:  Yer İşaretlerini klasörlerde düzenleyerek bitmeyen kaydırma sürecinden kurtul.

Gezintiyi kişiselleştir:  En çok kullandığın sayfaları sekme çubuğundan ayarla.

Uygulama Teması:  Twitter deneyimin için yalnızca senin görebileceğin yeni bir tema rengi seç.

Daha uzun videolar yükle:  Paylaşacak daha fazla şeyin olduğunda 10 dakikaya kadar videolar yükleyip tweetleyebilirsin.

Sabitlenen sohbetler:  Favori sohbetlerini Direkt Mesaj gelen kutunun en üstüne sabitlemek için sohbeti kaydır.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter Blue yüzde 40 zamlandı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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