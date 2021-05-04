Twitter Bollywood oyuncusu Kangana Ranaut'un hesabını askıya aldı - Son Dakika

Twitter, Bollywood oyuncusu Kangana Ranaut'un hesabını, şiddeti teşvik ettiği iddia edilen bir paylaşımı nedeniyle askıya aldı.

BBC'nin haberine göre, paylaşımında çoğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüne neden olan bir isyana gönderme yaptığı iddia edilen oyuncu Ranaut'un, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den "2000'lerin başındaki" liderlik tarzını kullanarak bir muhalefet liderini "evcilleştirmesini" istedi.

Ranaut'un twiti, sosyal medya platformunda büyük tepki alırken hesabı askıya alan Twitter, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Ancak şirketin temsilcisi, Ranaut'un platformun nefret söylemi ve taciz edici davranış kurallarını defalarca ihlal ettiğini ifade etti.

Hesabını askıya alan sosyal medya platformu Twitter'ı ırkçılıkla suçlayan oyuncu Ranaut, "Twitter Amerikalı olduğunu kanıtladı...Size ne düşüneceğinizi, konuşacağınızı veya yapacağınızı söylemek istiyor." ifadelerini kullandı.

Ranaut, sinema dahil sesini yükseltmek için kullanabileceği birçok platformun bulunduğunu sözlerine ekledi.

Meslektaşlarına ve diğer ünlülere karşı suçlamalarda bulunmak için sıklıkla Twitter ve Instagram gibi platformları kullanan oyuncunun ismi birçok kez bu tür tartışmalarda geçerken Hindistan Başbakanı Modi ve iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP), eleştirilerinin öznesi olmamıştı.