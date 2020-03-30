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Twitter, Brezilya lideri Bolsonaro'nun Covid-19 önlemlerini eleştirdiği paylaşımlarını sildi
6 saat önce
Twitter, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kendi hükümetinin sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı çıkan iki paylaşımını, sosyal ağın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle sildi.
Twitter, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kendi hükümetinin sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı çıkan iki paylaşımını, sosyal ağın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle sildi.
Bolsonaro, pazar günü silinen paylaşımlarında, yeni tip koronavirüsün Covid-19 yol açtığı salgın nedeniyle başlatılan karantina uygulamasını eleştiriyordu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:14
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