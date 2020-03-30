Twitter, Brezilya lideri Bolsonaro'nun Covid-19 önlemlerini eleştirdiği paylaşımlarını sildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Twitter, Brezilya lideri Bolsonaro'nun Covid-19 önlemlerini eleştirdiği paylaşımlarını sildi - Son Dakika Dünya

Twitter, Brezilya lideri Bolsonaro'nun Covid-19 önlemlerini eleştirdiği paylaşımlarını sildi

6 saat önce

Twitter, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kendi hükümetinin sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı çıkan iki paylaşımını, sosyal ağın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle sildi.

Twitter, Brezilya lideri Bolsonaro'nun Covid-19 önlemlerini eleştirdiği paylaşımlarını sildi, System.String[]

Twitter, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kendi hükümetinin sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı çıkan iki paylaşımını, sosyal ağın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle sildi.


Bolsonaro, pazar günü silinen paylaşımlarında, yeni tip koronavirüsün Covid-19 yol açtığı salgın nedeniyle başlatılan karantina uygulamasını eleştiriyordu.

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Koronavirüs, Brezilya, Twitter, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:14 

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