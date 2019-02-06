Twitter Ceo'su Jack Dorsey, Bitcoin'i Öve Öve Bitiremedi

En değerli kripto para birimi Bitcoin için son bir yıl hiç de iyi geçmedi. 2017 yılının aralık ayında 20 bin doları zorlayan sanal paranın değeri bugün 3500 dolar civarında seyrediyor. Yine de Bitcoin'in pek çok destekçisi var.Twitter CEO'su Jack Dorsey de Bitcoin'e güvenen insanlardan biri. Teknoloji sektöründeki isimlerden Bitcoin'e destek görmek ise oldukça şaşırtıcı karşılanıyor. Dorsey'e göre Bitcoin, paranın geleceğini temsil ediyor.Dorsey, "Onu yatırım olarak görmüyorum. O bir para birimi." ifadesini kullandı. Bitcoin hayranlarından gelen mesajlar üzerine fikirlerini açıklayan Dorsey, mantığını "Bitcoin dayanıklıdır. Bitcoin ilkelidir. Bitcoin internet ideallerine uygundur ve harika bir markadır." ifadesini kullandı. O'na göre Bitcoin, "muhtemelen para birimi olacak."Jack Dorsey, elinde bulunan tek kripto paranın da Bitcoin olduğunu söyledi.Dorsey daha önce de Bitcoin için destek açıklamaları yapmıştı. Kendisi finansal teknoloji firması Square'ı yaklaşık 5 yıldır Bitcoin destekliyor. Cash App uygulamasında da 2018 yılı itibariyle Bitcoin alınıp gönderilebiliyor.