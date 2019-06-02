Son Dakika Haberleri: Twitter Çin'de hükümet karşıtı hesapları engellediği için özür diledi
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Twitter Çin'de hükümet karşıtı hesapları engellediği için özür diledi

55 dakika önce

Sosyal medya devi Twitter, kanlı Tiananmen olaylarının 30'uncu yıl dönümüne günler kala Çin hükümetine karşı bazı hesapları askıya aldıkları için özür diledi

Twitter Çin'de hükümet karşıtı hesapları engellediği için özür diledi, System.String[]
Sosyal medya devi Twitter, kanlı Tiananmen olaylarının 30'uncu yıl dönümüne günler kala Çin'de bazı hükümet karşıtı hesapları askıya aldıkları için özür diledi.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde her hafta 10 milyona yakın hesabın manipülasyonları engellemek için askıya alındığı belirtildi. Söz konusu hesaplardan bazılarının Çin'de bulunduğunu belirten Twitter, Çin hükümetinden bu yönde bir talep almadıklarını açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:08 
Dünya
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