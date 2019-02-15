Son Dakika Haberleri: 14 Şubat'ta Galatasaray'a #OnlyYou ile Aşklarını Dillendirdiler

14 Şubat'ta Galatasaray'a #OnlyYou ile Aşklarını Dillendirdiler

1 saat önce

14 Şubat Sevgililer Günü Twitter'da sevgiyle kutlandı. Birbirlerine ilan-ı aşk edenler, Galatasaray'a #OnlyYou ile aşklarını dillendirenler; ana sayfayı aşkla doldurmayı da ihmal etmedi.

14 Şubat'ta Galatasaray'a #OnlyYou ile Aşklarını Dillendirdiler, System.String[]

14 Şubat Sevgililer Günü, neredeyse herkesin sevgililerine ve eşlerine aşklarını dile getirmek için tatlı bir fırsat olarak kullandığı bir gün.

Kimileri bu günü aşklarını yaratıcı yollarla ifade etmek için kullanıyor, kimileri aşklarını bu günde partnerlerinin hoşuna gideceğini düşündükleri hediyeler ile dile getiriyorlar. Sayıları hızla yükselen bir grup ise sevgilerini farklı platformlarda ifade etmeyi tercih ediyor, bir nevi aşk da dönüşüp dijitalleşiyor. Dünyada olan her şeyin eş zamanlı yaşandığı Twitter'da pek çok kullanıcı sevgilerini yaratıcı yollarla Tweet'lemeyi tercih ediyor. Bazıları favori takımlarına #OnlyYou hashtagiyle sevgilerini ilan ediyor, başka kullanıcılar platonik aşklarını Tweet'liyor, bazıları ise Twitter'ın bugüne özel emojisini kullanarak tüm Twitter'ı aşkla doldurmayı tercih ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:59 Kaynak: Bültenler

Sevgililer Günü, 14 Şubat, Twitter, Teknoloji, Spor, Güncel
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