Tek kelimelik paylaşımlar Twitter'ı sardı! İşte Türk siyasilerin kelimeleri...

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Sosyal medyada çeşitli akımlar zaman zaman gündem oluyor. Twitter'da son olarak başlatılan 'tek kelimelik paylaşım' akımı ise hayli ilgi gördü. Akıma kısa süre içerisinde siyasiler de katıldı.

CUMHURBAŞKANI 'TÜRKİYE' DEDİ

Akıma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden 'Türkiye' paylaşımı yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İcraat' derken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise 'Türk Milleti' dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise 'Zam' kelimesiyle akıma katıldı. Akşener ise, "Hürriyet" dedi.

İNCE, DAVUTOĞLU VE KOCA DA TWEET ATTI

Akıma katılan diğer siyasilerin paylaşımları ise şöyle oldu: Muharrem İnce 'Memleket', Davutoğlu 'Seçim', Fahrettin Koca 'Sağlık.' Mansur Yavaş 'Ankara'.

İşte siyasiler tarafından yapılan o paylaşımlar:



