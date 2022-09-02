Tek kelimelik paylaşımlar Twitter'ı sardı! İşte Türk siyasilerin kelimeleri... - Son Dakika
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Tek kelimelik paylaşımlar Twitter'ı sardı! İşte Türk siyasilerin kelimeleri...

02.09.2022 14:50

Yüz binlerce Twitter kullanıcısı tek kelimelik paylaşım yaptı. Siyasiler de çok geçmeden akıma katıldı. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı paylaşımlar...

Sosyal medyada çeşitli akımlar zaman zaman gündem oluyor. Twitter'da son olarak başlatılan 'tek kelimelik paylaşım' akımı ise hayli ilgi gördü. Akıma kısa süre içerisinde siyasiler de katıldı.

CUMHURBAŞKANI 'TÜRKİYE' DEDİ

Akıma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden 'Türkiye' paylaşımı yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İcraat' derken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise 'Türk Milleti' dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise 'Zam' kelimesiyle akıma katıldı. Akşener ise, "Hürriyet" dedi.

İNCE, DAVUTOĞLU VE KOCA DA TWEET ATTI

Akıma katılan diğer siyasilerin paylaşımları ise şöyle oldu: Muharrem İnce 'Memleket', Davutoğlu 'Seçim', Fahrettin Koca 'Sağlık.' Mansur Yavaş 'Ankara'.

İşte siyasiler tarafından yapılan o paylaşımlar:

Sosyal medyada 'tek kelimelik' paylaşım akımı! İşte siyasilerin yaptığı paylaşımlar
Sosyal medyada 'tek kelimelik' paylaşım akımı! İşte siyasilerin yaptığı paylaşımlar
Sosyal medyada 'tek kelimelik' paylaşım akımı! İşte siyasilerin yaptığı paylaşımlar


Sosyal medyada 'tek kelimelik' paylaşım akımı! İşte siyasilerin yaptığı paylaşımlar
Sosyal medyada 'tek kelimelik' paylaşım akımı! İşte siyasilerin yaptığı paylaşımlar
Sosyal medyada 'tek kelimelik' paylaşım akımı! İşte siyasilerin yaptığı paylaşımlar
Sosyal medyada 'tek kelimelik' paylaşım akımı! İşte siyasilerin yaptığı paylaşımlar
Sosyal medyada 'tek kelimelik' paylaşım akımı! İşte siyasilerin yaptığı paylaşımlar
Sosyal medyada 'tek kelimelik' paylaşım akımı! İşte siyasilerin seçtikleri kelimeler
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Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tek kelimelik paylaşımlar Twitter'ı sardı! İşte Türk siyasilerin kelimeleri... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tek kelimelik paylaşımlar Twitter'ı sardı! İşte Türk siyasilerin kelimeleri... - Son Dakika
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