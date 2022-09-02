Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı - Son Dakika
Üye Girişi

Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı

02.09.2022 16:13

Twitter'da başlatılan, "tek kelimelik tweet" akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha önce yaptığı "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" açıklamasına göndermede bulunarak, "Işıltı" yazdı.

Sosyal medyada başlatılan 'Tek kelimelik tweet' akımı bugünün en çok konuşulan konularından biri oldu. Yüz binlerce Twitter kullanıcısının katıldığı akıma kısa süre içerisinde çok sayıda siyasi de dahil oldu.

LİDERLER KELİMELERİNİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli ve belediye başkanları, kendi isteklerine göre tek kelimelik paylaşımda bulundu.

NEBATİ'NİN NE YAZACAĞI MERAK EDİLİYORDU

Bakanlar da akıma katılanlar arasında yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sağlık' derken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 'Gençlik' dedi. Akıma hangi kelimeyle katılacağı en çok merak edilen isimlerin başında gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise herkesi ters köşe yaptı. Ekonomiyle ilgili paylaşım yapması beklenen Nebati, 'Işıltı' diyerek daha önce yaptığı açıklamalara göndermede bulundu.

İşte Nebati'nin paylaşımı:

Ne yazacağı merak ediliyordu! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati herkesi ters köşe yaptı: Işıltı
YORUMLAR
500
Hırsızlar hedefe koydukları otomobilin kapısını açınca neye uğradığını şaşırdı Hırsızlar hedefe koydukları otomobilin kapısını açınca neye uğradığını şaşırdı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik paylaşımı olay oldu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik paylaşımı olay oldu

Nureddin Nebati, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
15:55 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:47 Hırsızlar hedefe koydukları otomobilin kapısını açınca neye uğradığını şaşırdı
15:05 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Okan Meteöz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
14:58 Sosyal medyayı sallayan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan muhabirin işine son verildi!
15:15 Ankara Valisi Vasip Şahin'e dolandırıcılık girişimi! Şüphelilerden 3'ü tutuklandı
14:51 Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp "Zam" yazdı
14:50 Tek kelimelik paylaşımlar Twitter'ı sardı! İşte Türk siyasilerin kelimeleri...
15:14 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tek kelimelik paylaşım akımına çift kelime yazarak katıldı
14:36 Yalnızca 3 ay sürdü! İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra yeniden boşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 16:17:44. #1.13#
SON DAKİKA: Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement