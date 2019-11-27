Son Dakika Haberleri: Twitter'da 'Kuruluş Osman' çılgınlığı!
Son Dakika Magazin Twitter'da 'Kuruluş Osman' çılgınlığı! - Son Dakika Magazin

Twitter'da 'Kuruluş Osman' çılgınlığı!

6 saat önce

Bu hafta 2. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkan 'Kuruluş Osman' dizisi, Twitter'da büyük yankı uyandırdı.

Twitter'da 'Kuruluş Osman' çılgınlığı!, System.String[]

Bu hafta 2. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkan 'Kuruluş Osman' dizisi, Twitter'da büyük yankı uyandırdı.


Twitter'ın 'Trends' bölümüne "#KuruluşVakti" hashtag'iyle giren dizi hakkında çok sayıda mesaj paylaşıldı.


O mesajlardan bazıları şöyle:


-Şşttt sessizlik. Çaylarımızı alıp ekranların başına geçiyoruz.


-Kuruluş Osman Başlıyoor!


-Ey oğul hilalin gölgesinde adalet ol, Derman ol, Gazi ol, Devlet ol


-Let's go King


-Kuruluş Osman super bi dizi


-Kuruluş Osman Vakti


-Osman gazi'nin ilk bölümde çamura düşme sahnesi üç günde çekilmiş, ve Burak Özçivit dublör kullanmadan 7 saat çamurda kalmış.


-Günlerden Kuruluş Osman


-Bugüüüüüünnnnn Kuruluş osman günüüüü


-Burak Özçivit varsa izlerim abi #KuruluşOsman


-Devlet olma vakti #KuruluşVakti


-Bugün Kuruluş Osman varmış,geçen hafta Aybars öldü ağladık. Bakalım bu hafta kime ağlıycaz


-Diziye sağlam kişiler giriyor güzel olacak #KuruluşOsman


-Kurt balasından kurt doğar #KuruluşVakti


2. BÖLÜMDE YAŞANANLAR


Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?

Burak Özçivit, Twitter, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:33 
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