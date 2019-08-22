Son Dakika Haberleri: Twitter'da milyonları buluşturan #Hashtag 12 yaşına girdi
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Twitter'da milyonları buluşturan #Hashtag 12 yaşına girdi

37 dakika önce

Dünyada bir şey olduğunda, o şey önce Twitter'a yansır. İnsanlar her gün Twitter'a, ilgi ve heyecan duydukları konuları benzer hisleri yaşanlarla paylaşmak üzere geliyorlar.

Twitter'da milyonları buluşturan #Hashtag 12 yaşına girdi, System.String[]

Ve bunu hashtagler sayesinde yapıyorlar.

12 yıl önce 23 Ağustos'ta doğuşundan bu yana, hashtag'ler önemli ve eğlenceli konuşmaları ve bu konuşmalar sonucunda ortaya çıkan toplulukların birbiriyle bağlantı kurmalarını sağlıyor.

Türkiye'de özellikle futbol taraftarları yarattıkları hashtaglerle taraftarları bir araya toplamayı başarıyor. #besiktASK hashtagi milyonlarca Beşiktaş taraftarlarını toplarken #bugüngunlerdengalatasaray hashtagi özellikle maç zamanlarında Galatasaray taraftarlarını bir araya getiriyor.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:58 Kaynak: Bültenler
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