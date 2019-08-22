Twitter'da milyonları buluşturan #Hashtag 12 yaşına girdi

Ve bunu hashtagler sayesinde yapıyorlar.

12 yıl önce 23 Ağustos'ta doğuşundan bu yana, hashtag'ler önemli ve eğlenceli konuşmaları ve bu konuşmalar sonucunda ortaya çıkan toplulukların birbiriyle bağlantı kurmalarını sağlıyor.

Türkiye'de özellikle futbol taraftarları yarattıkları hashtaglerle taraftarları bir araya toplamayı başarıyor. #besiktASK hashtagi milyonlarca Beşiktaş taraftarlarını toplarken #bugüngunlerdengalatasaray hashtagi özellikle maç zamanlarında Galatasaray taraftarlarını bir araya getiriyor.