Twitter'da milyonları buluşturan #Hashtag 12 yaşına girdi
37 dakika önce
Dünyada bir şey olduğunda, o şey önce Twitter'a yansır. İnsanlar her gün Twitter'a, ilgi ve heyecan duydukları konuları benzer hisleri yaşanlarla paylaşmak üzere geliyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:58 Kaynak: Bültenler
Ve bunu hashtagler sayesinde yapıyorlar.
12 yıl önce 23 Ağustos'ta doğuşundan bu yana, hashtag'ler önemli ve eğlenceli konuşmaları ve bu konuşmalar sonucunda ortaya çıkan toplulukların birbiriyle bağlantı kurmalarını sağlıyor.
Türkiye'de özellikle futbol taraftarları yarattıkları hashtaglerle taraftarları bir araya toplamayı başarıyor. #besiktASK hashtagi milyonlarca Beşiktaş taraftarlarını toplarken #bugüngunlerdengalatasaray hashtagi özellikle maç zamanlarında Galatasaray taraftarlarını bir araya getiriyor.
Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı