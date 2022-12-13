Ortalığı karıştıran paylaşım! Suriyelilerin yoğun olduğu ildeki hastanede Türk bebeği yere yatırdılar

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Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Bir kullanıcının paylaştığı yerde yatırılan bebek görüntüsüne kullanıcılar yorum yağdırdı.

"SURİYELİ OLMADIĞIMIZ İÇİN Mİ BU MÜDAHALE?"

Paylaşımı yapan kişi yerde yatan bebeğin yeğeni olduğunu iddia ederek, "Hatay İskenderun'da servislerin yeri olmadığı dilekçesiyle 2 aylık yeğenimi yerde yatmaya mahkum ediyorlar. Suriyeli olmadığımız için mi bu müdahale? ifadelerini kullandı. Genç kadının paylaşımına Cumhurbaşkanlığının resmi hesabını etiketlemesi ise dikkat çekti.

BAKANLIK'TAN YANIT GELDİ

Sağlık Bakanlığı destek hesabı da paylaşıma yorum yaptı. Bakanlıktan yapılan yorumda, "Hastanın sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi alabilmemiz için size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi direkt mesaj üzerinden iletebilir misiniz?" denildi.

ÖZDAĞ'DAN BANA ULABİŞİRSİN YORUMU

Gündem olan paylaşıma Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Özdağ, genç kadının yaptığı paylaşıma, "Benimle DM'den doğrudan temas kurabilirsiniz" dedi.

Kullanıcılardan gelen tepkiler ise şöyle: