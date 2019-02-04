Son Dakika Haberleri: Twitter'dan Alt Lig Takipçilerine Şok!

Twitter'dan Alt Lig Takipçilerine Şok!

45 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ve 2. ligleri yakından takip eden @ST1lig isimli hesap, twitter kuralları ve politikalarını ihlal etmediği halde kapatıldı.

Twitter'dan Alt Lig Takipçilerine Şok!, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ve 2. ligleri yakından takip eden @ST1lig isimli hesap, twitter kuralları ve politikalarını ihlal etmediği halde kapatıldı. Sosyal paylaşım sitesi twitter'ın hesabı tekrar aktif hale getirmesi için başvuruda bulunuldu.

Sosyal paylaşım platformu twitter, alt ligleri yakından takip eden @ST1lig adlı hesabı askıya aldı. Spor Toto 1. Lig ve alt liglerdeki transferleri, haberleri ve son dakika gelişmelerini aktaran hesap, twitter kurallarını ve politikalarını ihlal etmemesine karşın askıya alındı. Hesabın spam saldırısı sebebiyle askıya alındığı belirtirken, twitter'ın bu hesabı tekrar aktif hale getirmesi için başvuruda bulunuldu. Hesabın açılmaması halinde, hesap sahibi, hukuki yollara başvuracağını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:45 Kaynak: İHA

Spor
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