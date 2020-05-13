Twitter'dan Çalışanlarına Mesaj: Koronavirüs Sonrası Evden Çalışın - Son Dakika

Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan uzaktan çalışma modeli bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Sosyal medya devi Twitter, şirket çalışanlarına koronavirüs pandemisinden sonra da diledikleri takdirde evden çalışabileceklerini söyledi.



Birkaç ay önce Koronavirüs önlemleri dahilinde uzaktan çalışma modeline geçen ve çalışanlarına evden destek sağlayan Twitter, bu çalışmam modelinin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. Bundan dolayı eğer çalışanlar isterlerse evden çalışmaya devam edebilecek, ofise gitmeden işleri yürütebilecekler.



Ayrıca Twitter, ofisin yeniden açıldığında çalışanların istedikleri zaman dönmelerine izin vereceğini söyledi. Bu karara ilişkin Twitter'dan şu açıklama geldi: "Son birkaç ay evden çalışabileceğimizi kanıtladık. Eğer çalışanlarımız evden çalışmalarını sonsuza dek devam etmek istiyorlarsa, bunu gerçekleştireceğiz."



Twitter ofisinde Koronavirüs ek önlem dönemi Ayrıca Twitter ofis açıldığında önlemlerin uygulanacağını ve ofise dönmeye istekli olanlar için şirketin "bazı ek önlemlerle misafirperver olacağını" ifade etti. San Francisco merkezli şirket, küresel ofislerinde 4 binden fazla kişiyi istihdam sağlıyor ve kendini risk altında hissedenler için önlemleri yumuşatmıyor.



Bu ayın başlarında Google ve Facebook da çalışanlarının yıl sonuna kadar evden çalışabilmelerine olanak sağlamıştı. Hükümetlerin dile getirdiği yeni normalleşmenin ilk örneğini de bu şekilde görmüş olduk.