Twitter'dan Donald Trump'a sansür
04.11.2020 09:05
Twitter, Donald Trump'ın bu geceki seçim sonuçlarıyla ilgili tweetine "yanlış bilgi" etiketi koydu.
Twitter, Donald Trump'ın bu geceki seçim sonuçlarıyla ilgili tweetine "yanlış bilgi" etiketi koydu. Sosyal medya devi daha önce, sonuçların kıran kırana devam eden başkanlık yarışında erken zafer ilan eden tweetleri etiketleyeceğini söyledi.
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