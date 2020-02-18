Twitter'dan penis görsellerini engelleyen özellik - Son Dakika
Son Dakika Dünya Twitter'dan penis görsellerini engelleyen özellik - Son Dakika Dünya

Twitter'dan penis görsellerini engelleyen özellik

6 saat önce

Twitter, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajlarda (direct message-DM) çıplak fotoğraf ya da penis görsellerini filtreleyen bir uygulamayı devreye soktu. Uygulamayı geliştirmek için Twitter'da bir kampanya başlatan yazılımcıya bu iş için bir günde 4000 penis fotoğrafı gönderildi

Twitter'dan penis görsellerini engelleyen özellik, System.String[]

Sosyal medya platformlarından Twitter, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajlarda (direct message-DM) çıplak fotoğraf ya da penis görsellerini filtreleyen bir uygulamayı devreye soktu.


Uygulamayı geliştirmek için Twitter'da bir kampanya başlatan yazılımcıya bu iş için bir günde 4000 penis görseli gönderildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Twitter, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
Dolgu yaptıran genç kızın dudakları şişince doktoruna 250 bin TL'lik dava açtı Universidad - Colo Colo maçında Matias Dituro'nun hareketi sosyal medyayı salladı Gezi davasındaki beraat kararına Mustafa Varank'tan sert tepki: Apaçık bir ihanettir

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 19:04:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Twitter'dan penis görsellerini engelleyen özellik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]