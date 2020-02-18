Twitter'dan penis görsellerini engelleyen özellik

Sosyal medya platformlarından Twitter, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajlarda (direct message-DM) çıplak fotoğraf ya da penis görsellerini filtreleyen bir uygulamayı devreye soktu.



Uygulamayı geliştirmek için Twitter'da bir kampanya başlatan yazılımcıya bu iş için bir günde 4000 penis görseli gönderildi.