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Twitter'dan penis görsellerini engelleyen özellik
6 saat önce
Twitter, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajlarda (direct message-DM) çıplak fotoğraf ya da penis görsellerini filtreleyen bir uygulamayı devreye soktu. Uygulamayı geliştirmek için Twitter'da bir kampanya başlatan yazılımcıya bu iş için bir günde 4000 penis fotoğrafı gönderildi
Sosyal medya platformlarından Twitter, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajlarda (direct message-DM) çıplak fotoğraf ya da penis görsellerini filtreleyen bir uygulamayı devreye soktu.
Uygulamayı geliştirmek için Twitter'da bir kampanya başlatan yazılımcıya bu iş için bir günde 4000 penis görseli gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:04
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