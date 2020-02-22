Twitter'dan siyasetçilerin yanıltıcı paylaşımlarına karşı renkli uyarı özelliği - Son Dakika
Son Dakika Dünya Twitter'dan siyasetçilerin yanıltıcı paylaşımlarına karşı renkli uyarı özelliği - Son Dakika Dünya

Twitter'dan siyasetçilerin yanıltıcı paylaşımlarına karşı renkli uyarı özelliği

23 dakika önce

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından Twitter, yalan ve yanlış bilgilerle mücadele etmek için yeni bir özellik geliştirdi

Twitter'dan siyasetçilerin yanıltıcı paylaşımlarına karşı renkli uyarı özelliği, System.String[]

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından Twitter, yalan ve yanlış bilgilerle mücadele etmek için yeni bir özellik geliştirdi.


Yeni uygulamaya göre politikacıların ve diğer önde gelen kişilerin yaptığı paylaşımlarda yanlış bilgi tespit edilirse, tweetin altında turuncu bir uyarı çıkacak. "Zararlı şekilde yanıltıcı" uyarısına ek olarak gazeteciler ve projeye katılan kullanıcılar, bilgiler için düzeltme yayınlayabilecek.

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Twitter, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:09 
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