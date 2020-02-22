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Twitter'dan siyasetçilerin yanıltıcı paylaşımlarına karşı renkli uyarı özelliği
23 dakika önce
Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından Twitter, yalan ve yanlış bilgilerle mücadele etmek için yeni bir özellik geliştirdi
Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından Twitter, yalan ve yanlış bilgilerle mücadele etmek için yeni bir özellik geliştirdi.
Yeni uygulamaya göre politikacıların ve diğer önde gelen kişilerin yaptığı paylaşımlarda yanlış bilgi tespit edilirse, tweetin altında turuncu bir uyarı çıkacak. "Zararlı şekilde yanıltıcı" uyarısına ek olarak gazeteciler ve projeye katılan kullanıcılar, bilgiler için düzeltme yayınlayabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:09
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