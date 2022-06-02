Twitter'dan sürpriz karar! Popüler uygulamanın fişi çekildi

Elon Musk ve Twitter arasında beklenmedik gelişmeler yaşanırken, sosyal medya platformu bir uygulamasını kapatacağını açıkladı. Twitter hesap yönetimi için kullanılan TweetDeck hizmetinin Mac sürümünün iptal edileceği dile getirildi. Peki Twitter, 40 milyon dolar harcadığı TweetDeck'i neden küçültüyor?

TweetDeck Mac uygulaması iptal ediliyor

Twitter, sosyal medya panosu olarak kullanılan yazılımını küçültmeye devam ediyor. TweetDeck ilk başta Windows ve Mac için duyurulmuştu. Fakat 2016 yılında alınan ani bir kararla Windows yazılımından destek çekildi. Şimdi benzer bir senaryo Mac sürümüne uygulanacak.

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Sosyal medya devinden gelen açıklamaya göre, Mac kullanıcıları için 1 Temmuz tarihi TweetDeck'e veda anlamına geliyor. Temmuz'dan sonra (Windows sürümüne benzer şekilde) uygulamaya güncelleme verilmeyecek ve destek kesilecek. Bu yüzden TweetDeck Mac uygulamasını kullanmak güvenlik açıklarını da beraberinde getirebilir.

We're saying goodbye to TweetDeck for the Mac app to focus on making TweetDeck even better and testing our new Preview. July 1 is the last day it'll be available. You can still use TweetDeck on web and more invites to try the Preview will be rolling out over the next few months! — TweetDeck (@TweetDeck) June 1, 2022

Twitter'ın aslında TweetDeck ile ilgili planları değişmiş gibi görünüyor. Mac uygulaması kapatılmış olsa da, web üzerinden TweetDeck hala kullanılabilir durumda. Sosyal medya yönetim panelini sadece web üzerinden tutmak isteyen Twitter, ayrıca yeni önizleme için kullanıcılara daha fazla davet dağıtmaya başlayacak.

Şirketin paylaştığı açıklama aslında çok fazla detay vermiyor. Ancak bilgilendirme tweet'i, "TweetDeck'i daha da iyi hale getirmeye ve yeni önizlememizi test etmeye odaklanmak istediklerini" ortaya koydu.

TweetDeck'i daha da iyi hale getirmeye ve yeni önizlememizi test etmeye odaklanmak için TweetDeck Mac'e veda ediyoruz. TweetDeck'i web'de kullanmaya devam edebilirsiniz ve önizlemeyi denemek için daha fazla davet önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıma sunulacak.

Mayıs 2012'den beri Twitter'ın yan kuruluşu olarak hizmet veren TweetDeck, yeni önizlemesiyle de meraklandırdı. Ancak Blue aboneliği üzerinden Twitter'ı 'ücretli' hale getirmek isteyen yönetimin, TweetDeck'i de paralı yapabileceği iddia edildi.

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