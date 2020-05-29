Twitter'dan Trump'a kararname yanıtı: Gerici ve politize olmuş bir adım - Son Dakika

Twitter'dan Trump'a kararname yanıtı: Gerici ve politize olmuş bir adım

Twitter yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasına yönelik imzaladığı kararnameye yanıt verdi.

Twitter'dan Trump'a kararname yanıtı: Gerici ve politize olmuş bir adım, System.String[]

Twitter yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasına yönelik imzaladığı kararnameye yanıt verdi. Twitter, bu kararnameyi, 'gerici ve politize olmuş bir adım' olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen törenle, sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Trump, sosyal medya şirketlerinin kullanıcılarının paylaşımlarındaki içerikten sorumlu tutulmadığının ve bunun değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Trump, şirketlerin de bu paylaşımlardan sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

TWITTER: GERİCİ VE POLİZİTE BİR ADIM

Twitter yönetiminden yapılan açıklamada, bu kararnamenin gerici ve polizie olmuş bir adım olduğu ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtildi. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bu kararname, yasalara gerici ve politize edilmiş bir yaklaşımdır. Bölüm 230 Amerikan inovasyonunu ve ifade özgürlüğünü korur ve demokratik değerler tarafından desteklenir. Bu yasayı tek taraflı olarak aşındırmaya yönelik girişimler, çevrimiçi konuşma ve internet özgürlüklerinin geleceğini tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi.

TRUMP'IN PAYLAŞIMINA 'KURALLARI İHLAL ETTİ' VURGUSU

Söz konusu açıklamaların ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Minneapolis'teki protestolara yönelik yaptığı paylaşım, Twitter tarafından diğer kullanıcılara kapatıldı. Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu paylaşımı görmek için 'Paylaşımı Göster' butonuna tıklamak zorunda. Trump'ın söz konusu paylaşımında, "Yağma başlarsa, silahlar ateşlenir" ifadeleri yer alıyor. Twitter ise bu paylaşımı, "Bu Tweet, şiddeti yüceltme hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" diyerek engelledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 11:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Twitter'dan Trump'a kararname yanıtı: Gerici ve politize olmuş bir adım - Son Dakika Dünya

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