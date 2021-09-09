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Twitter'dan Türkiye kararı: Emojilerle tepki verme özelliği ilk olarak Türkiye'de test edilecek - Son Dakika

Twitter'dan Türkiye kararı: Emojilerle tepki verme özelliği ilk olarak Türkiye'de test edilecek

09.09.2021 19:42
Twitter'dan Türkiye kararı: Emojilerle tepki verme özelliği ilk olarak Türkiye'de test edilecek, System.String[]

ABD merkezli sosyal medya devi Twitter, gönderilere çeşitli emojilerle tepki verme özelliği "Reactions"ın dünyada ilk olarak Türkiye'de test edileceğini duyurdu.

ABD merkezli sosyal medya devi Twitter, gönderilere çeşitli emojilerle tepki verme özelliği "Reactions"ın dünyada ilk olarak Türkiye'de test edileceğini duyurdu.

ABD merkezli sosyal medya devi Twitter, yeni özelliğini dünyada ilk olarak Türkiye'de test etmeye karar verdi. Şirket, diğer bölgelerde kullanıma sunmadan önce gönderilere çeşitli emojilerle tepki verme özelliği olan "Reactions"ı Türkiye kullanıma sunacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Beğenme her zaman tüm hisleri yakalamadığı için bir dizi emoji ekledik" denildi.

Yeni özelliğe ulaşmak için Türkiye'deki kullanıcıların beğen butonuna uzun süre basmasının yeterli olduğu ifade edildi. Twitter'ın bu özellik ile daha çok Facebook'a benzeyeceği yorumları yapılırken, Twitter, konuşmaların medeni kalmasına yardımcı olmak için özellikle "kızgın surat" emojisini hariç tutmaya karar verildiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "İnsanların tweetleri okurken hissettikleri en önemli duyguların 'eğlenmiş' ve 'meraklı' olduğunu belirledik. 'Hayal kırıklığı' ve 'öfke' aynı zamanda insanların tweetleri okurken hissettikleri yaygın duygular olsa da ve bazı insanlar tweetlere katılmadıklarını ifade etmek istese de şu anda bunları emoji reaksiyonları olarak dahil etmiyoruz. Amacımız, her zaman herkese açık ve sağlıklı sohbeti desteklemek ve mevcut emoji setimizin sohbetleri nasıl etkileyeceğini görmek istiyoruz" denildi.

Şirket, çeşitli kültürler arasında "küresel olarak yankı uyandırdığı" için düşünen surat, üzülen surat, gülen surat, alkış olmak üzere 4 emoji simgesini seçildiğini aktardı.

-İHA-

Twitter'dan Türkiye kararı: Emojilerle tepki verme özelliği ilk olarak Türkiye'de test edilecek

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Twitter, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Twitter'dan Türkiye kararı: Emojilerle tepki verme özelliği ilk olarak Türkiye'de test edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter'dan Türkiye kararı: Emojilerle tepki verme özelliği ilk olarak Türkiye'de test edilecek - Son Dakika
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