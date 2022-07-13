Twitter dediğini yaptı! Elon Musk'ın başı dertte - Son Dakika
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Twitter dediğini yaptı! Elon Musk'ın başı dertte

13.07.2022 13:00
Twitter dediğini yaptı! Elon Musk'ın başı dertte

Twitter ile Elon Musk resmen davalık oldu. Şirket, iş insanını yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle suçluyor.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklaması yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medya devi, anlaşmanın feshedilmesinin ardından gerekçeklerin "geçersiz ve haksız" olduğunu ileri sürerek yasal adımları atacağını ifade etti. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket dediğini yaptı. Twitter, Elon Musk ile mahkemelik oldu.

Twitter, Elon Musk ile mahkemelik oldu

Twitter ile Elon Musk arasındaki gerginlik tavan yaptı. Tesla ve SpaceX CEO'su nisan ayında duyurulan 44 milyar dolarlık dev anlaşmayı şirketin platformdaki spam ve bot hesap sayısının yüzde 5 oranında olduğu yönündeki açıklamasının ardından anlaşmayı ilk etapta askıya almış, kısa bir süre önce de tamamen iptal ettiğini duyurmuştu.

Twitter dediğini yaptı! Elon Musk'ın başı dertte

Elon Musk, bu süreçte kendisine doğru verilmediğini iddia ediyor. Zira iş insanının özel araştırmasına göre spam ve bot hesap sayısı, Twittter'ın açıkladığının 4 katı kadar. Durum böyle olunca iki taraf arasında ipler günden güne gerildi ve geçtiğimiz günlerde tamamen koptu.

Elon Musk ve Twitter arasındaki gerilim artıyor: Yasal savaş kapıda!

Twitter, Elon Musk'ın fesih açıklamasının ardından yasal yollara başvuracağını duyurmuştu. Şirket, sözünü tuttu ve Musk'ı resmen mahkemeye verdi. Şirket, davayı kazanabilmek için bu alanda bir hayli tecrübeli olan Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firmasıyla anlaşma sağladı.

Twitter'ın Delaware Kançılarya Mahkemesi'nde açılan davadaki amacı, Musk'ın daha önce söz verdiği gibi şirketi satın almasını sağlamak. Bu kapsamda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediğini ileri süren şirket, daha önce de ifade ettiği geçersiz ve haksız fesih gerekçelerini savunacak ve kendi adına olumlu bir sonuç çıkması için mücadele verecek.

Twitter dediğini yaptı! Elon Musk'ın başı dertte

Elon Musk, davadan bir süre önce Twitter'dan alaycı bir paylaşım yaptı. Gönderide daha önce doğru bir şekilde paylaşılmadığına inandığı spam ve bot hesap verilerinin mahkemede herkesin gözü önünde en net şekilde açıklanacağına atıfta bulunarak şirketle alay etti.

Musk'ın paylaşımında şu ifadeler yer alıyor;

Twitter'ı satın alamayacağımı söylediler.

Daha sonra bot bilgilerini paylaşmaya yanaşmadılar.

Şimdi beni mahkeme yoluyla Twitter'ı satın almaya zorluyorlar.

Ancak mahkemede bot bilgilerini paylaşmak zorunda kalacaklar.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk mı yoksa Twitter mı haklı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Elon Musk'tan Twitter'a ters köşe! Alaycı paylaşımı gündem oldu Elon Musk'tan Twitter'a ters köşe! Alaycı paylaşımı gündem oldu
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Twitter dediğini yaptı! Elon Musk'ın başı dertte - Son Dakika

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