Twitter'den "kişisel veri paylaşımı" özrü: Yanlışlıkla paylaştık
19 dakika önce
Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarının e-posta ve telefon bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanıldığını belirterek kullanıcılarından özür diledi.
Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarının e-posta ve telefon bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanıldığını belirterek kullanıcılarından özür diledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:11
Doktor ile hasta yakını arasında "Senin karın tam bir edepsiz" tartışması 19 yaşındaki Tuğba'ya işkence yapan babası gözaltına alındı Şarkıcı Haluk Levent, babasından işkence gören genç kıza sahip çıktı Çavuşoğlu'nun özel harekat üniformalı pozu, Akşener'in yardımcısını rahatsız etti