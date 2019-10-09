Son Dakika Haberleri: Twitter'den "kişisel veri paylaşımı" özrü: Yanlışlıkla paylaştık
Son Dakika Ekonomi Twitter'den 'kişisel veri paylaşımı' özrü: Yanlışlıkla paylaştık

Twitter'den "kişisel veri paylaşımı" özrü: Yanlışlıkla paylaştık

19 dakika önce

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarının e-posta ve telefon bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanıldığını belirterek kullanıcılarından özür diledi.

Twitter'den

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarının e-posta ve telefon bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanıldığını belirterek kullanıcılarından özür diledi.

Twitter, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:11 
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