Twitter'den

Sosyal medya platformu Twitter , kullanıcılarının e-posta ve telefon bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanıldığını belirterek kullanıcılarından özür diledi.

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Doktor ile hasta yakını arasında "Senin karın tam bir edepsiz" tartışması