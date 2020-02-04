Twitter: Devlet destekli hackerların kullanıcı bilgilerini çalma girişimi tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Twitter: Devlet destekli hackerların kullanıcı bilgilerini çalma girişimi tespit edildi - Son Dakika Dünya

Twitter: Devlet destekli hackerların kullanıcı bilgilerini çalma girişimi tespit edildi

6 saat önce

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, devlet destekli olduğu tahmin edilen bilgisayar korsanlarının sahte hesaplarla kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını açıkladı.

Twitter: Devlet destekli hackerların kullanıcı bilgilerini çalma girişimi tespit edildi, System.String[]

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, devlet destekli olduğu tahmin edilen bilgisayar korsanlarının sahte hesaplarla kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını açıkladı.


Twitter tarafından yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların telefon bilgilerine ulaşmaya çalışan hackerlarının; İran, İsrail ve Malezya'daki İnternet Protokolü (IP) adreslerini kullandıklarının tespit edildiği bildirildi.

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Malezya, Twitter, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:08 
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