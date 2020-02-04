Twitter: Devlet destekli hackerların kullanıcı bilgilerini çalma girişimi tespit edildi

Twitter tarafından yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların telefon bilgilerine ulaşmaya çalışan hackerlarının; İran , İsrail ve Malezya 'daki İnternet Protokolü (IP) adreslerini kullandıklarının tespit edildiği bildirildi.

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Yüzlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs Belçika ve Malezya'ya da sıçradı