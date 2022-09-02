Twitter duyurdu! "Düzenle" butonu kullanıma açılıyor - Son Dakika
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Twitter duyurdu! "Düzenle" butonu kullanıma açılıyor

02.09.2022 10:46
Twitter duyurdu! "Düzenle" butonu kullanıma açılıyor

Twitter, tweetleri yayınladıktan sonra düzenleme özelliğini kullanıcıların hizmetine sunuyor. Yeni özelliğin ilk olarak Twitter Blue aboneleri tarafından test edileceği açıklandı.

Twitter, kullanıcıların tweetleri yayınladıktan sonra üzerinde değişiklik yapmalarını sağlayan bir özelliği devreye alıyor.

Özellik, tweetler paylaşıldıktan sonraki 30 dakika içinde birkaç kez kullanılabilecek. Ayrıca, paylaşımlarda tweetlerin düzenlendiğini belirten bir simge yer alacak.

İLK ÖNCE TWITTER BLUE ABONELERİ TEST EDECEK

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, özelliği ilk olarak önümüzdeki haftalarda Twitter Blue aboneleri test edecek. Twitter, bugüne kadar en çok talep edilen özellik olan tweet düzenlemenin nasıl olduğuna dair bir ekran görüntüsü de paylaştı.

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Sosyal Medya, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter duyurdu! 'Düzenle' butonu kullanıma açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter duyurdu! "Düzenle" butonu kullanıma açılıyor - Son Dakika
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