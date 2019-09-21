Son Dakika Haberleri: Twitter, Ekvador Devlet Başkanı karşıtı hesapları sildi
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Twitter, Ekvador Devlet Başkanı karşıtı hesapları sildi

1 saat önce

Sosyal medya platformu Twitter, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya zarar vermeyi hedefleyen çoğunluğu sahte bin 19 hesabı sildiğini duyurdu.

Twitter, Ekvador Devlet Başkanı karşıtı hesapları sildi, System.String[]

Sosyal medya platformu Twitter, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya zarar vermeyi hedefleyen çoğunluğu sahte bin 19 hesabı sildiğini duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Başkan Moreno'ya sosyal medyada zarar vermeyi hedefleyen çoğunluğu sahte bin 19 hesabın silindiği belirtildi.

Ülke İttifakı Hareketi'ne (Alianza PAİS) bağlı hesapların, Devlet Başkanı Moreno'nun yönetimi hakkında eleştiri içeren yayınlar yaptığı kaydedildi.

Bu hamlenin, sosyal medyanın nasıl manipüle edilebileceğini gözler önüne serdiği belirtildi.

İki yıl önce iktidara gelen Leni Moreno, Devlet Başkanı Rafael Correa'nın yerini almıştı.

Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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