Twitter, Ekvador Devlet Başkanı karşıtı hesapları sildi

Bu hamlenin, sosyal medyanın nasıl manipüle edilebileceğini gözler önüne serdiği belirtildi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Başkan Moreno'ya sosyal medyada zarar vermeyi hedefleyen çoğunluğu sahte bin 19 hesabın silindiği belirtildi.

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