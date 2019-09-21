Twitter, Ekvador Devlet Başkanı karşıtı hesapları sildi

Sosyal medya platformu Twitter, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya zarar vermeyi hedefleyen çoğunluğu sahte bin 19 hesabı sildiğini duyurdu.
Twitter'dan yapılan açıklamada, Başkan Moreno'ya sosyal medyada zarar vermeyi hedefleyen çoğunluğu sahte bin 19 hesabın silindiği belirtildi.
Ülke İttifakı Hareketi'ne (Alianza PAİS) bağlı hesapların, Devlet Başkanı Moreno'nun yönetimi hakkında eleştiri içeren yayınlar yaptığı kaydedildi.
Bu hamlenin, sosyal medyanın nasıl manipüle edilebileceğini gözler önüne serdiği belirtildi.
İki yıl önce iktidara gelen Leni Moreno, Devlet Başkanı Rafael Correa'nın yerini almıştı.