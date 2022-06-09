Twitter endişelendirdi: Tüm yetki Elon Musk'a verilecek - Son Dakika
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Twitter endişelendirdi: Tüm yetki Elon Musk'a verilecek

09.06.2022 11:17
Twitter endişelendirdi: Tüm yetki Elon Musk'a verilecek

Twitter ve Elon Musk arasındaki anlaşmada sona gelinmiş olabilir. Yönetim kurulu, Elon Musk'ın istediği hesap bilgilerini vermeyi kabul etti.

Twitter'ı satın alma anlaşmasını bot ve spam hesaplar yüzünden askıya aldığını duyuran Elon Musk, nihayet istediği yetkiyi alıyor gibi görünüyor. Twitter yönetiminin son kararı, kullanıcı verilerinin Musk'a açılması yönünde.

Elon Musk, Twitter kullanıcı verilerini inceleyecek

Elon Musk, spam ve bot hesaplar ile ilgili daha detaylı bir rapor sunulmasını istedikten sonra, Twitter yönetimi ilginç bir adıma imza atıyor. Washington Post'ta yer alan iddiaya göre Musk, "Firehose" isimli programlama arayüzüne erişecek. Bu erişim, günlük 500 milyondan fazla tweet'i içeren veri akışını izleyebilmesini sağlayacak.

Elon tehdit etti: Anlaşmayı iptal edebilirim

Washington Post'a konuşan anonim kaynaklar, Elon Musk ve Twitter arasındaki anlaşmanın bu erişimle birlikte tamamlanacağını söyledi. Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık teklifte bulunan Musk, yine de fesih hakkını saklı tutuyor.

Twitter endişelendirdi: Tüm yetki Elon Musk'a verilecek

Kısa süre önce SEC'e gönderilen anlaşma raporunda Elon Musk'ın temsilcileri, Twitter'daki bot veya spam hesapları görme hakkına sahip olduklarını söyledi. Temsilciler, platformdaki kullanıcıların gerçekliğini kanıtlayabilmek ve satın alma sırasında doğru kararlar vermek için, bot veya spam hesap verilerine erişilmesi gerektiğini aktardı.

Tesla CEO'su ise spam veya bot hesaplara dair rapor verilene kadar anlaşmayı bekleteceğini söylemişti. Hatta Twitter'ı, bot kullanıcılar ile ilgili bilgi paylaşmaması halinde anlaşmadan çekilmekle tehdit etti. Musk, son erişim kararıyla istediğini almış gibi görünüyor.

Twitter daha önce platformundaki bot ve spam sayısının aktif kullanıcılarının yüzde 5'inden daha azını oluşturduğunu belirtti. Bu rakama ikna olmayan Tesla CEO'su, analiz yönteminin "yetersiz" olduğunu ve "kendi analizini yapması gerektiğini" söyledi.

Twitter endişelendirdi: Tüm yetki Elon Musk'a verilecek

Washington Post'taki iddialar sonrasında Twitter hisseleri 40 dolar civarında seyrediyor. Elon Musk'ın teklifi yaptığı Nisan ayında ise 54.20 dolar seviyesindeydi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Elon Musk, Twitter'ı tehdit etti: Anlaşmayı iptal edebilirim Elon Musk, Twitter'ı tehdit etti: Anlaşmayı iptal edebilirim
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Twitter endişelendirdi: Tüm yetki Elon Musk'a verilecek - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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