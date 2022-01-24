Twitter, Filipinler'de devlet başkanı adayı Marcos'la bağlantılı hesapları askıya aldı - Son Dakika

Sosyal medya şirketi Twitter, Filipinler'de devlet başkanlığı seçimi için aday olan "Bongbong" lakaplı Ferdinand Marcos Jr'ı destekleyen yüzlerce hesabı askıya aldığını duyurdu.

Ülke basınındaki habere göre, Twitter'dan yapılan açıklamada, Ferdinand Marcos Jr'ı tanıtan 300'den fazla hesabın, spam ve manipülasyon kurallarını ihlal ettiği için dondurulduğu bildirildi.

Açıklamada, bu hesaplarla ilgili soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

Ferdinand Marcos Jr, ekimde adaylığını açıklamıştı

Filipinler'de 1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos Jr başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurmuştu.

Komünist güçlere karşı dikta rejimini kuran Marcos'un yaklaşık 20 yıl süren iktidarı, 1986'daki halk ayaklanmasıyla sona ermişti.

Marcos, 1989'da Hawaii'de sürgündeyken hayatını kaybetmişti. Marcos'un oğlu "Bongbong" 1991'de sürgünden dönmesinden bu yana Kongre üyeliği ve senatörlük yaparak siyasi kariyerini sürdürmüş, 2016'da devlet başkanlığı seçimine aday olmuş ancak seçilememişti.

Marcos, 5 Ekim 2021'de bu yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.