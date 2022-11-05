Musk'tan Twitter moderasyon ekibi için yeni karar

Çin'in kontrolden çıkan 23 tonluk dev roketi hiç hesapta olmayan bir yere düştü

Kılıçdaroğlu beklenen paylaşımı yaptı: Sevgili halkım bu seçimde 2 Türkiye var önünüzde

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte şirket içi kıyım dönemine girildi. Musk, Twitter moderasyon ekibinin bazı yetkilerine kısıtlama getirdi. Twitter güvenlik ve doğrulama başkanı Yoel Roth, güncel durum ile ilgili bilgi verdi.

Elon Musk, Twitter moderasyon ekibi için kısıtlama getirdi

Şirketin güvenlik ve doğrulama başkanı Yoel Roth, konu hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı. Sosyal medya platformunda çalışanların neredeyse yarısının işine son verildiğini belirten Roth, Twitter'ın temel denetim yetenekleriyle ilgili güncel durumdan bahsetti.

Şirket ile ilgili istatistik paylaşan Roth, "Twitter'daki güven ve güvenlik ekibinin yaklaşık yüzde 15'i işten çıkarıldı. Bununla birlikte, firmamızda çalışanların yaklaşık yüzde 50'sinin işine son verildi. İşten çıkarma ve yetki kısıtlamasından en az etkilenen ekip olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Twitter'da kaos! Elon Musk, önüne gelen herkesi kovuyor

Twitter yönetimi, güvenlik gerekçesiyle geçen hafta bazı yetkilere kısıtlama getirdi. Kısıtlanan yetkilerin önümüzdeki günlerde çalışanlara tekrar tanımlanacağı açıklandı. Bununla birlikte Roth, bu hamlenin ne zaman yapıldığını açıklamasa da Elon Musk'ın şirketi satın almasından sonra başladığı düşünülüyor.

Roth'a göre Twitter, unutulan parola isteklerine yardımcı olmak ve bazı askıya alma itirazlarına yardımcı olmak gibi "birkaç iş akışının önceliklerini azaltmak" zorunda kaldı. Ayrıca, şirketin önümüzdeki günlerde bu süreçleri tekrar otomatize etmek için çalışmalara başladığını belirtti.

Roth, Twitter moderasyon ekibinin önümüzdeki hafta yapılacak ABD ara seçimleri öncesinde bir endişe kaynağı haline geldiğinin altını çizdi. Geçen hafta Twitter'ın bir "içerik denetleme konseyi" uygulayacağını söyleyen Musk, Twitter'ın denetlemeye odaklandığını ifade etmişti.