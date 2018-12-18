Son Dakika Haberleri: Twitter Hesabından Twitter'ı Eleştirdi

Twitter Hesabından Twitter'ı Eleştirdi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Twitter, Facebook ve Google'ı Demokrat Parti yanlısı olmak ile suçladı.

Twitter Hesabından Twitter'ı Eleştirdi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Twitter, Facebook ve Google'ı Demokrat Parti yanlısı olmak ile suçladı. ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda başta Twitter, Facebook ve Google'ı Demokratlardan yana olmakla suçladı. Trump insanların hesabını takip etmelerinin engellendiğini belirterek, " Facebook, Twitter ve Google demokratlar yanlısı davranıyor, bu çok saçma. Özelikle Twitter, insanların "@realDonaldTrump" hesabına katılmalarını zorlaştırdı" ifadelerini kullandı. Trump'ın Twitter'da 56 milyon civarında takipçisi var. ABD'nin bir önceki Başkanı olan Barack Obama'nın takipçi sayısı ise 103 milyondan daha fazla.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:26 Kaynak: İHA

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