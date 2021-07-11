Twitter, Hindistan'a yerleşik şikayet temsilcisi atadı - Son Dakika

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Hindistan'da internet şirketlerine getirilen düzenlemeler kapsamında ülkede yerleşik bir şikayet temsilcisi atadı.

Ülke medyasındaki haberlere göre, şirket, kullanıcı şikayetlerini inceleyecek yerleşik resmi temsilcisini belirledi.

Şirket, Yerleşik Şikayet Temsilcisi olarak atadığı Hint Vinay Prakash'ın elektronik posta bilgilerini de paylaştı.

Bu arada, şirket, mayıs sonunda yürürlüğe giren yeni Bilgi Teknolojileri (BT) kuralları uyarınca 26 Mayıs ila 25 Haziran dönemini kapsayan bir rapor yayımladı.

Şirket avukatları aracılığıyla Delhi Yüksek Mahkemesine önceki gün yaptığı bildirimde, uyum çalışmalarını yürütmek üzere bir görevlinin atandığı, kullanıcı şikayetlerini inceleyecek resmi temsilcinin 11 Temmuz'da belirleneceği ve 8 hafta içinde ülkede ofis açılacağını belirtmişti.

Hükümet, mayıs sonunda yürürlüğe giren yeni Bilgi Teknolojileri (BT) kuralları uyarınca Twitter, Facebook ve Google gibi uluslararası internet şirketlerinin artık kullanıcılarca oluşturulan içerik konusunda "sorumluluk koruması"ndan yararlanamayacağını ifade etmişti.

Yeni düzenlemeyle şirketlere ülkede ofis açma, temsilci bulundurma, kullanıcı şikayetlerini yerinde inceleme, talep edildiğinde "zararlı içeriklerin" kaynağını bildirme ve içerikleri kaldırma zorunluluğu getirilmişti.

Twitter, yeni kuralları "ifade özgürlüğüne yönelik potansiyel tehdit" olarak nitelendirmiş, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından sitedeki bazı paylaşımlar nedeniyle şirket aleyhine davalar açılmıştı.