Twitter, Hindistan'ın iktidar partisi BJP'nin Müslüman karşıtı gönderisini kaldırdı - Son Dakika

Sosyal medya platformu Twitter, Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) Gucerat biriminin Müslüman karşıtı tweetini kaldırdı.

Ülke basınındaki habere göre, BJP'nin Gucerat birimi, Ahmedabad kentinde 2008'de meydana gelen patlamalarla ilgili görülen davada 38 kişiyi idama mahkum eden mahkeme kararı sonrasında, bir grup Müslüman erkeğin asıldığını gösteren karikatür gönderisini paylaştı.

Twitter, BJP'nin paylaşımda bulunduğu karikatürün platformun nefret dolu görüntülerle ilgili kurallarını ihlal etmesinden dolayı kaldırıldığını belirtti.

Hindistan Kongresi, BJP'nin tweetini kınayarak, "terörizmin dini yok" ifadesini kullandı.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı, Müslüman karşıtı görüntüye tepki göstererek, iktidardaki BJP'yi yaklaşan seçimler öncesi şiddeti körüklemekle suçladı.

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde 2008'de meydana gelen ve 50'den fazla kişinin ölümüne neden olan bir dizi bombalı saldırıya ilişkin 38 sanık cuma günü ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Saldırılar

Hindular ile Müslümanlar arasında gerilimin geçmişe dayandığı Ahmedabad kentinde 2002'de çoğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüne neden olan büyük şiddet olayları yaşanmıştı.

Kentin çeşitli yerlerinde 26 Temmuz 2008'de düzenlenen bombalı saldırılarda 56 kişi ölürken, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Bombalamaların sorumluluğunu yerel bir terör grubu üstlenmişti.

O dönemde Gucerat eyaletinin lideri olan Hindistan'ın mevcut Başbakanı Nerandra Modi, şiddete göz yummakla suçlanmıştı.