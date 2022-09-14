Twitter hissedarları Elon Musk dedi! - Son Dakika
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Twitter hissedarları Elon Musk dedi!

14.09.2022 01:09
Twitter hissedarları Elon Musk dedi!

Twitter hissedarları, yatırımlarının gidişatı için bir oylama yaptı. Oylamada çıkan Elon Musk kararı ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...

Sosyal medya denince akla ilk gelen platformlardan birisi olan Twitter, son dönemde platform dışı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Şirketin Elon Musk ile girdiği satın alma girişimi ve sonrasında yaşananlar, şirketin gündemde kalmasına neden oluyor. Görünen o ki süreç, tüm hızıyla devam ediyor.

Twitter hissedarları 44 milyar dolarlık Elon Musk satın alımını onayladı

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimi, tüm dünyada bomba etkisi yaratmıştı. Ardından yaşanan olaylar, tarafları dava sürecine kadar götürdü. Son olarak Twitter hissedarları, yatırımlarının gidişatı hakkında özel bir toplantı ile bu konuyu ele aldı.

Twitter hissedarları Elon Musk dedi!

Yaklaşık yedi dakika süren özel toplantıda, hissedarlar birkaç önemli öneriyi gündemlerine aldılar. Bunlardan en önemlisi de Elon Musk'ın olası satın alımı oldu. Yapılan oylama sonucunda Twitter hissedarları 44 milyar dolarlık Elon Musk satın alımını onayladı.

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Öte yandan bu oylama sonucu, her ne kadar hissedarların Elon Musk liderliğine onayı gibi görünse tarafları dava süreci götüren bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Musk ve Twitter, Ekim ayında Delaware Kançılarya Mahkemesi'nde düzenlenecek ilk duruşma ile karşı karşıya gelecek.

Twitter hissedarları Elon Musk dedi!

Dava sürecinde durum ne?

Twitter, Elon Musk ile girdiği dava sürecinde iş insanını bir bakıma köşeye sıkıştırmıştı . Ancak Ocak ayında şirketten kovulan güvenlik şefi Peiter Zatko, rüzgarı tamamen tersine çevirecek bir iddia ortaya attı. Zatko'ya göre Twitter, geçmişte güvenlik ile ilgili sorumsuzca davrandığı dönemler oldu ve bunu gizledi.

İddia edildiği gibi Twitter, güvenlik sorunlarıyla alakalı bazı bilgileri hissedarlarından ve kullanıcılarından sakladıysa Elon Musk ile olan davanın durumu tamamen değişebilir. Şirket, Musk'ı satın almaktan vazgeçerek zor durumda bıraktığını ve kendine ekonomik olarak fayda sağladığını belirterek dava açmıştı.

Twitter hissedarları Elon Musk dedi!

Elon Musk satın alma işleminden vazgeçmesini ise şirketin güvenlik, spam ve bot hesaplar hakkında gerçekleri paylaşmamasına bağlamıştı. Ancak Musk'ın kozunun iyi olmadığı ve Twitter'ın davayı kazanacağı konuşuluyordu. Ancak son iddialar doğruysa Twitter'ı zor günler bekliyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter hissedarları Elon Musk dedi! - Son Dakika

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