Twitter'ı en çok kullanan ülkeler belli oldu - Son Dakika
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Twitter'ı en çok kullanan ülkeler belli oldu

28.04.2022 11:02
Twitter'ı en çok kullanan ülkeler belli oldu

2022 yılında en çok Twitter kullanıcısı olan ülkeler belli olurken, mikroblog olarak hizmet veren uygulamanın 76,9 milyon kullanıcı ile en çok ABD'de de popüler olduğu görüldü.

2022 yılında en çok Twitter kullanıcısı olan ülkeler belli olurken, mikroblog olarak hizmet veren uygulamanın 76,9 milyon kullanıcı ile en çok ABD'de de popüler olduğu görüldü. Türkiye'de ise bu rakam 16,1 milyon oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2022 yılında en çok Twitter kullanıcısı olan ülkeler belli oldu. Böylelikle mikroblog olarak hizmet veren uygulamanın 76,9 milyon ile en çok ABD'de de popüler olduğu görüldü. Japonya 58 milyon kullanıcı ile ikinci sıraya yerleşirken, üçüncü sırada yer alan ülke 23,6 milyon ile Hindistan olarak kayıtlara geçerken, dördüncü sırada 19 milyon ile Brezilya'nın yer aldığı görüldü. Türkiye de ise 2006 yılında kurulan ve internetin "SMS"i olarak adlandırılan bu uygulamanın 16,1 milyon kişi tarafından kullanıldığı saptandı. Türkiye'nin kullanıcı sayısı ile Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin kullanım sayılarının çok üstünde olduğu görüldü.

"TWİTTER" MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Ajans Press, Twitter ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in yazılı basın ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2022 yılında Twitter ile alakalı 876 bin 790 haber çıktığı tespit edildi. Twitter Türkiye'deki önemli kişilerin attığı tweetlerle haberlerde yer alırken, 44 milyar dolara Elon Musk tarafından satın alınması ise son zamanların en çok konuşulan başlığı oldu. Twitter platformu için gerçekleşen satın alma Türk medyasında 6 bin 859 haber içeriğinde konuşuldu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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