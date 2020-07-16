Twitter'ı hackleyenler 110 bin dolar topladı - Son Dakika

TWİTTER'daki bir güvenlik açığından faydalanan hackerlar, başta Jeff Bezos, Elon Musk, Barack Obama ve Bill Gates olmak üzere pek çok kişi ile kripto para kurumunun hesabını ele geçirdi. Ele geçirilen hesaplar üzerinden bir link paylaşan ve bu linkten bitcoin yatırımı isteyen dolandırıcılar kısa bir sürede 110 bin dolar topladı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi BlockchainIST Direktörü Dr. Bora Erdamar, "Hepimizin şunu sorgulaması gerekiyor, dijital mecralarda kimliğimizi yansıtan hesapların kontrolü galiba bizde değil. Bu tabii çok önemli bir sorun, bu herkeste paniğe yol açtı. Tekrar siber güvenlik konuları gündeme geldi" dedi.

Ekonomi, teknoloji, siyaset ve müzik dünyasının önde gelen isimlerinin ve kripto para kurumlarının twitter hesapları ele geçirilidi. Bu hesaplar üzerinden atılan tweetlerde BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılması istendi. Olay kısa sürede twitter tarafından fark edildi. Twitter'dan yapılan açıklamada iç sistemlere ve araçlara erişimi olan bazı çalışanlarını hedefleyen kişilerin koordineli bir saldırı düzenlediğinden bahsedildi. Durum fark edilene ve kontrol altına alına kadar ise yaklaşık 110 bin dolar topladı.

"BÖYLE BİR MESAJIN YAYINLANMASI ÇOK BÜYÜK BİR İNFİALE YOL AÇTI"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi BlockchainIST Direktörü Dr. Bora Erdamar, yaşanan hack olayının büyük bir infiale yol açtığını belirterek, "Dün gece dünya üzerindeki ekonomi, teknoloji ve siyaset alanında kanaat önderi diyebileceğimiz kişi varsa, bu kişilerin twitter hesapları ele geçirilip, bu hesaplar üzerinden dolandırıcılığa yönelik tweet içerikleriydi. Atılan tweetler, ' artık size geri ödeme yapmanın zamanı geldi eğer bizlere bin dolarlık bitcoin gönderirseniz biz de size ona 2 bin dolar olarak iade edeceğiz' şeklindeydi. Bu tarz sahtekarlık mesajlarına alışığız ancak bu kadar önemli, büyük kişilerin hesaplarından böyle bir mesajın yayınlanması çok büyük bir infiale yol açtı. Sıradan kişilerden böyle bir mesaj gelse, sahtekarlık ve dolandırıcılık olduğu anlaşılır bu kadar cidden büyük ve önemli hesaplardan bu mesajın yayınlanabilmiş olması kendi içinde çok daha ciddi bir mesaj içeriyor. Hepimizin şunu sorgulaması gerekiyor, dijital mecralarda kimliğimizi yansıtan hesapların kontrolü galiba bizde değil. Bu tabii çok önemli bir sorun, bu herkeste paniğe yol açtı. Tekrar siber güvenlik konuları gündeme geldi" dedi.

YÖNETİCİ PANELİNDEN HESAPLARA ERİŞİM SAĞLANDI

Bora Erdamar, yapılan saldırıda herhangi bir kullanıcı hatasının olmadığını, yönetici paneli üzerinden saldırının gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bizzat twitterın CEO 'sunun açıklaması oldu. Bir şekilde tespit edilebildiği kadarıyla twitter'ın çalışanlarından birisinin admin paneli dediğimiz, yönetici paneli bir şekilde ele geçiriliyor. Bizzat o yönetici paneli içerisinden yani hepimizin hesaplarına erişimin sağlanabildiği yerden bu önemli kişilerin hesaplarından açıklamalar yapılıyor. Burada bir kullanıcı hatası yok. Hepimizin çok güvendiği sistemlerin bizzat kullanım alanlarından, merkezi panellerinden ele geçirme yaşanmış. Dolayısıyla internete duyulan güvenle ilgili soru işaretleri bundan sonra artacaktır. Artması gerekir" diye konuştu.

"KOORDİNELİ BİR DOLANDIRICILIK"

Özellikle siyasiler ve kripto para borsası hesaplarından atılan tweetlerin kolaylıkla ciddiye alındığını ve bu sebeple kısa bir sürede yaklaşık 110 bin dolar para toplandığını söyleyen Erdamar, "Trump twitterı kullanmayı çok seviyor. Twitter üzerinden siyasete ve finansal piyasalara etkide bulunan daha önce de pek çok açıklaması oldu. İşler daha da kötüye gidebilirdi. Barack Obama'nın 'şu hisse senedinin yükseleceğini düşünüyoruz buraya yatırım yapın' gibi bir mesaj vermiş olduğunu düşünebiliyor musunuz? Burada ucuz atlatıldı demek doğru olabilir. Kripto bara borsaları dediğimiz, coinlerin alım satımının yapıldığı büyük borsaların neredeyse tamamına yakınının twitter hesapları ve onların CEO'larının hesapları aynı şekilde ele geçirildi. Bu CEO'lardan finansal çıkar amaçlı bir tweet atılsa, herkes tarafından ciddiye alınıp yerine getirilebilir. Bu hacklenme sebebiyle de 110 bin dolarlık ödeme yapılmış. Bu kadar koordineli bir dolandırıcılık için nispeten ucuz atlatılmış bir rakam bu" dedi.

Amerikan medyasında tarafından yapılan bu saldırının bir algı olup olmadığı tartışmasının sürdüğünü dile getiren Bora Erdamar, "Bu işin iki tarafı var. Twitter hesaplarının ve kripto para borsalarının hesaplarının hacklenmesi acaba twitter'a olduğu gibi, bu kripto para borsalarına karşı da mı bir algı operasyonu yönetiliyor. Burada acaba yakın zamanda 'bu ortamlar güvenli değil, dolayısıyla yasaklar getirilmelidir' gibi ifadeler mi duyacağız. Bunlar şu anda Amerikan medyasında şu anda en çok konuşulan konulardan bir tanesi" dedi.