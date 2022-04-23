Twitter, iklim değişikliğine ilişkin bilimle çelişen reklamları yasaklıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Twitter, iklim değişikliğine ilişkin bilimle çelişen reklamları yasaklıyor

23.04.2022 13:30
Twitter, iklim değişikliğine ilişkin bilimle çelişen reklamları yasaklıyor

Sosyal medya şirketi Twitter, iklim değişikliği konusunda bilimsel mutabakatı reddeden reklamlara izin vermeyeceğini duyurdu.

Sosyal medya şirketi Twitter, iklim değişikliği konusunda bilimsel mutabakatı reddeden reklamlara izin vermeyeceğini duyurdu.

Şirket, yeni politikası hakkındaki açıklamada, "Reklamlar, iklim krizi hakkındaki önemli söylemlerden uzaklaşmamalı." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, Twitter'ın ilerleyen aylarda, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) de dahil olmak üzere, kullanıcılarının katıldığı iklim görüşmelerinde "güvenilir kaynak" sağlama noktasındaki planlaması hakkında daha fazla bilgi sağlayacağı belirtildi.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler

İklim Değişikliği, Twitter, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Twitter, iklim değişikliğine ilişkin bilimle çelişen reklamları yasaklıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:20 Türk çeliği Ukraynalı askerin hayat kurtarıcısı oldu
13:18 Beşiktaş, Ersin'de fiyat yükseltti: Yeni bonservis bedeli 12 milyon euro
13:12 Tek Gözlü Joe 5 yıl sonra eski sahibine kavuştu: Kedi Joe konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş
12:58 AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı?
12:49 Demirören ailesi Beşiktaş yönetimine geri dönüyor
12:42 ABD ile Çin arasında "dersini aldın-almadın" gerilimi
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 13:41:35. #1.11#
SON DAKİKA: Twitter, iklim değişikliğine ilişkin bilimle çelişen reklamları yasaklıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement