Twitter ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Twitter ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti - Son Dakika Ekonomi

Twitter ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti

18 dakika önce

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter'ın geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 11 arttı ve şirket tarihinde ilk kez 3 aylık dönemde 1 milyar dolara ulaştı.

Twitter ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti, System.String[]

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter'ın geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 11 arttı ve şirket tarihinde ilk kez 3 aylık dönemde 1 milyar dolara ulaştı.

Twitter, geçen yıla ilişkin bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Twitter'ın 2019'un 4'üncü çeyreğinde elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,01 milyar dolara yükseldi. Bu tutarla firma, ilk defa 3 aylık dönemde 1 milyar dolarlık gelir elde etti.

Twitter'ın Ekim- Aralık 2019 dönemindeki net karı ise 119 milyon dolar oldu. Şirketin bir önceki senin aynı dönemindeki net karı 255 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Günlük kullanıcı sayısı 152 milyona ulaştı

Şirket, 2019'un genelinde sağladığı geliri de bir önceki yıla göre yüzde 14 artırdı. Firmanın geçen yıl elde ettiği gelir, 3,46 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada, sosyal paylaşım ağının geçen yılın son çeyreğindeki ortalama aktif kullanıcı sayılarına da yer verildi.

Buna göre, Twitter'ın geçen yılın 4'üncü çeyreğindeki ortalama günlük kullanıcı sayısı 152 milyona yükseldi. Bu sayı bir önceki yılın aynı döneminde 126 milyon olarak kaydedilmişti.

Şirketin bu yılın ilk çeyreğine yönelik gelir beklentisinin ise 825 milyon dolar ile 885 milyon dolar aralığında gerçekleşeceği öngörüldü.

Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:42 Kaynak: AA
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