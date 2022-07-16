Twitter'ın açtığı dava sonrası Elon Musk, dava hazırlıkları için 2023'e kadar süre istedi - Son Dakika
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Twitter'ın açtığı dava sonrası Elon Musk, dava hazırlıkları için 2023'e kadar süre istedi

16.07.2022 18:23

ABD'li ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklaması sonrası sosyal medya platformu Musk'a dava açtı. Konunun mahkemeye taşınacağını düşünmeyen Musk'ın ekibi ise hazırlıklarını tamamlamak için 13 Şubat 2023'e kadar süre istedi.

Dünyanın en zengini ve elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın sahibi olan Elon Musk, Twitter'ın anlaşmanın gereklerine uymadığını gerekçe göstererek sosyal medya şirketini 44 milyar dolara satın almaktan vazgeçtiğini belirtmişti.

TARAFLAR ARASINDA SAVAŞ YAŞANIYOR

Elon Musk ve Twitter arasındaki ilişki, dava sürecine taşınıyor. Tesla ve SpaceX'in CEO'su, Twitter'ı almaktan vazgeçtiğini açıkladıktan sonra taraflar arasında adeta savaş yaşanıyor. Görünen o ki Elon Musk bu durumun mahkeme salonlarına taşınacağını düşünmüyordu.

2023'E KADAR SÜRE İSTEDİ

Elon Musk ve ekibi, bu dava sürecine hazırlıksız yakalandı. Bloomberg'de yer alan habere göre Musk'ın ekibi, hazırlıklarını tamamlamak için 13 Şubat 2023'e kadar süre istedi. Öte yandan Twitter tarafı bu konu hakkında yorum yapmadı.

Twitter'ın açtığı dava sonrası Elon Musk, dava hazırlıkları için 2023'e kadar süre istedi

DAVA DOSYASINDA BİRÇOK TWEET BULUNUYOR

Twitter tarafı ise Musk'a karşı tüm silahlarını kullanacak. Gelen bilgilere göre güçlü bir eli olan şirket, dava dosyasını hazırladı. Öyle ki dava dosyasında Elon Musk'ın attığı birçok tweet de bulunuyor. İş insanının daha önce Twitter üzerinden platforma yönelik yaptığı paylaşımlar, şirketin dava dosyasında delil olarak yerini alıyor.

SATIN ALMAKTAN NEDEN VAZGEÇTİ?

Twitter ise Musk'ın geri çekilmesindeki asıl neden, Tesla'daki ekonomik durumun kötüye gitmesi olarak görüyor. Platform, iş insanının bahaneler üreterek geri çekildiğini düşünüyor. Hukuk uzmanlarına göre Elon Musk, dava sürecinden ağır yaralı olarak çıkabilir.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter'ın açtığı dava sonrası Elon Musk, dava hazırlıkları için 2023'e kadar süre istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Twitter'ın açtığı dava sonrası Elon Musk, dava hazırlıkları için 2023'e kadar süre istedi - Son Dakika
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