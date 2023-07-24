Logoyu değiştiren Elon Musk, Twitter'ın uzantısını "X.com" yaptı - Son Dakika
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Logoyu değiştiren Elon Musk, Twitter'ın uzantısını "X.com" yaptı

24.07.2023 11:42

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun "mavi kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini ilan etti. Musk, devrim gibi değişikiliği, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadeleriyle duyururken Twitter'ın yeni adresi de "X.com" oldu.

Twitter'ın CEO'su Elon Musk dün akşam sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu. Musk değişiklik için, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." dedi. Bu sabah ise X.com adresine girenler direkt olarak Twitter'a yönlendirildi. Böylece sosyal medya platformunun adres ismi değişmiş oldu.

"YAKINDA TÜM KUŞLARA VEDA EDİYORUZ"

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, devrim gibi bir karar daha aldı. Elon Musk, Twitter'ın "kuş" logosunu" "X" harfi ile değiştireceğini açıkladı. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.

Twitter'ın yeni adresi 'X.com' oldu

YENİ LOGOYU PAYLAŞTI

Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." sözlerini sarf etti. Bu gelişmenin ardından Twitter'ın hesap isimleri ve logosu da değişti.

Twitter'ın yeni adresi 'X.com' oldu

RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti. Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

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Son Dakika Teknoloji Logoyu değiştiren Elon Musk, Twitter'ın uzantısını 'X.com' yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Logoyu değiştiren Elon Musk, Twitter'ın uzantısını "X.com" yaptı - Son Dakika
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