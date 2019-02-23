Twitter'ın Kurucu Ortaklarından Ev Williams, Şirketin Yönetim Kurulundan Ayrıldığını Açıkladı

Popüler mikroblog platformu Twitter'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Ev Williams, şirketin yönetim kurulunandan istifa ettiğini açıkladı.

Twitter'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Ev Williams, şirketin yönetim kurulundan istifa etti. Neden istifa ettiğiyle ilgili bir açıklamada bulunmazken "başka şeylere odaklanacağım" dedi. Williams, şu an giderek büyümekte olan blog platformu Medium'un CEO'luğunu yapmakta.



Williams, 2008-2010 arası CEO'luk görevini Twitter'ın kurucu ortaklarından Jack Dorsey'den almış, 2010'da ise yerini Dick Costolo almıştı. Dorsey, CEO'luk görevini 2015'te Costolo'dan geri aldı. Williams, platformu 2011 yılında bıraksa da yönetim kurulundaki koltuğunu bırakmamıştı. 2017'de de hisselerinin %30'unu şirkete satmıştı.









Dorsey ve yine Twitter'ın kullanıcılarından olan Biz Stone ile arasında dargınlık olan Williams, bu iki isme de attığı tweet'te teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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