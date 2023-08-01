Twitter'ın San Francisco'daki genel merkez binasının üzerindeki dev, parlak X logosu şikayetler üzerine kaldırıldı - Son Dakika
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Twitter'ın San Francisco'daki genel merkez binasının üzerindeki dev, parlak X logosu şikayetler üzerine kaldırıldı

01.08.2023 12:01

San Francisco'daki Twitter genel merkezindeki dev X logosu, bölge sakinlerinin şikayeti üzerine kaldırıldı. Yapı Denetim Dairesi, izinsiz yapılan logo değişikliğiyle ilgili 24 şikayet dilekçesi aldığını açıkladı. Şikayetler, X logosunun güvenli olmadığı ve etrafa yaydığı ışık nedeniyle yapıldı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, Ekim 2022'de satın alındıktan sonra radikal değişikliklere gitmişti.

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın uygulamanın adını "X" olarak değiştirmesinin ardından San Francisco'daki genel merkez binasının üzerindeki dev, parlak X logosu asılmıştı. Bölge sakinlerinin etrafa yaydığı ışık nedeniyle rahatsız olduğu ve şikayet ettiği logo, asıldığı yerden kaldırıldı.

24 ŞİKAYET DİLEKÇESİ YAZILDI

Sosyal medya şirketi Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın genel merkezdeki Twitter'ın logosunu "X" ile değiştirmesinin yankıları sürüyor. San Francisco şehri Yapı Denetim Dairesi, bölge sakinlerinden izinsiz yapılan logo değişikliğine dair 24 şikayet dilekçesi aldığını açıkladı.

Twitter genel merkezindeki dev 'X' logosu, şikayetlerin ardından kaldırıldı

IŞIKTAN RAHATSIZ OLDULAR

Yetkililer, halkın, "X" logosunun güvenli olmadığı ve etrafa yaydığı ışık nedeniyle şikayet ettiğini kaydetti. Twitter'ın genel merkezindeki logo değişikliğine dair şikayetler ve izin tartışmaları sürerken, klasik "kuş" logosu yerine konulan "X" işareti kaldırıldı. San Francisco şehir yönetimi, daha önce de Twitter'a "verilen tabela iznini ihlal" gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

Twitter genel merkezindeki dev 'X' logosu, şikayetlerin ardından kaldırıldı

LOGOYU DEĞİŞTİRDİ

Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirmişti. Twitter hesabının açıklamasına "X.com" yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıklamıştı.SpaceX ve Tesla'nın da sahibi Musk, Twitter'ı Ekim 2022'de satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Twitter genel merkezindeki dev 'X' logosu, şikayetlerin ardından kaldırıldı
Kaynak: AA
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Son Dakika Teknoloji Twitter'ın San Francisco'daki genel merkez binasının üzerindeki dev, parlak X logosu şikayetler üzerine kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter'ın San Francisco'daki genel merkez binasının üzerindeki dev, parlak X logosu şikayetler üzerine kaldırıldı - Son Dakika
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