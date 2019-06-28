Twitter'ın siyasilerin paylaşımlarına yönelik yeni uyarı mesajı ne anlama geliyor?
1 saat önce
Twitter, perşembe gününden itibaren kamuoyunu ilgilendirdiği düşünülen ancak hizmet kurallarını ihlal eden paylaşımların uyarı ile yayımlanacağını açıkladı. Bu yeni karardan en çok etkilenecek olanların başında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geldiği düşünülüyor.
Twitter
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:08
, perşembe gününden itibaren kamuoyunu ilgilendirdiği düşünülen ancak hizmet kurallarını ihlal eden paylaşımların uyarı ile yayımlanacağını açıkladı. Bu yeni karardan en çok etkilenecek olanların başında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump
'ın geldiği düşünülüyor.
Kamu görevlileri tarafından paylaşılan içeriğin Twitter kurallarını ihlal etmesi durumunda, ihlalin nedenine ve ihlale rağmen içeriğin neden yayımlandığına dair kullanıcılara uyarı gönderilecek.
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