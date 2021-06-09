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Twitter'ın Süper Takip Özelliği Kullanıcılara Ne Kazandıracak? - Son Dakika

Twitter'ın Süper Takip Özelliği Kullanıcılara Ne Kazandıracak?

09.06.2021 05:00
Twitter'ın Süper Takip Özelliği Kullanıcılara Ne Kazandıracak?, System.String[]

Twitter'ın süper takip "Super Follows" özelliği hakkında daha fazla detay ortaya çıkmaya başladı. Twitter, süper takip özelliği ile içerik oluşturuculara para kazanmanın yolunu sunacak. Ancak kazanç sağlamak için belli şartları tamamlamanız gerekmektedir.

Twitter Süper Takip özelliği ile kullanıcılarına yenilikler sunmaya devam ediyor. Şirket özellikle son dönemde platform üzerinden kar elde etmek için farklı çalışmalar yapmaktaydır. Yeni projesi süper takip "Super Follows" özelliği olduğu açıklandı.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bazı kişilerden ücret alabilecek ve özel içeriklere ile kazanç sağlayabilecekler. Twitter, içerik oluşturuculara para kazanmanın yolunu gösterirken, kendisi de reklam anlaşmaları ile büyük bir gelir elde etmiş olacak.

Jane Manchun Wong adlı araştırmacı, süper takip özelliğinin nasıl görüneceği ve sistemi hakkında yeni bilgiler paylaşmaya başladı.

Wong'a göre, Twitter süper takip özelliğinini kullanabilmek için bazı adımlar atılması gerektiğini açıkladı. Bu adımlar arasında, ilk olarak 18 yaşını doldurmuş bir birey olmanız ve 30 gün içerisinde minimum 25 tweet göndermeniz gerekiyor. Tabi kullanıcı sayfanızda en az 10.000 takipçiniz olması gerekmektedir.

Twitter'ın Super Follows üzerindeki bu gayreti, platformun yeniden şekillenmesi için yapılan çalışmanın bir örneği olarak kaşımıza çıkıyor.

Şirket, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için Birdwatch topluluk tabanlı yanlış bilgilendirme girişimi ve kullanıcıları kötüye kullanımdan koruyan bir "Güvenlik modu" gibi yeni özellikleri beraberinde getiriyor olacak.

Twitter kullanıcıları Spaces ses odaları gibi yeni işlevlere sahip olamanıza olanak sağlayacaktır.

Twitter'ın Süper Takip Özelliği Kullanıcılara Ne Kazandıracak?

Twitter'ın Süper Takip Özelliği Kullanıcılara Ne Kazandıracak?

Twitter'ın gelir etme yollarından biri süper takip özelliği değildir. Ayrıca, Twitter Blue abonelik hizmeti ve Tip Jar özelliği gibi yeni yollar ile gelir elde etme yolları kullarını kullanıcıları sunmaya devam edecek.

Twitter ilk amaçladığı, kullanıcıların para kazanmak için sayfasını geliştirmesi istenecek ve kullanıcılar bu amaca ulaşmak için reklam vermesi gerekecek.

Görüntüler, Süper Takipler hakkında bilgi sağlayan ve kayıt sürecini gösteren, Twitter mobil uygulamasına gömülü içerik oluşturuculara yönelik sayfaların ekran görüntüleri gibi görünüyor.

Twitter'ın Süper Takip Özelliği Kullanıcılara Ne Kazandıracak?

Süper Takipler Hangi Özelliklerde Olacak?

Bu özellik, Twitter tarafından "En meşgul takipçileriniz için ücretli abonelikler" olarak tanımlanıyor ve "takipçilerini oluşturmak ve para kazanmak" isteyen içerik oluşturucuları desteklemenin bir yolu olarak nitelendiriliyor.

Twitter, Super Follows kullanan içerik oluşturucuların abonelere özel içerik sağlamak için aylık ücret talep edebileceklerini yineliyor. Ayrıca, "Süper Takipçiler" durumlarını belirtmek için bir etiket veya rozet almaları söz konusu olacak.

Twitter'ın kendi geliştirdiği kazanç tahminci programı ile içerik oluşturuculara, özelliğin her ay ne kadar kazanç sağlayacağı konusunda fikir vereceğini bildiriyor.

İçerik oluşturucuların kendilerinin seçeceği çok çeşitli kategorilere ayrılacaklar. Ek olarak, gösterilen başvuru süreci, kullanılan diğer içerik oluşturma platformları, içerik oluşturucuların Süper Takipleri nasıl kullanmayı düşündükleri ve demografik ayrıntılar dahil olmak üzere bilgi isteyecek.

Süper Takip "Super Follows" özelliğinin resmi olarak ne zaman piyasaya sürüleceği net olarak açıklanmadı. Ancak bu yeni kazanç kapısının daha fazla geliştirmeye ihtiyaçı olduğu söyleniyor.

Twitter'ın Süper Takip Özelliği Kullanıcılara Ne Kazandıracak?

Twitter, kar, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Twitter'ın Süper Takip Özelliği Kullanıcılara Ne Kazandıracak? - Son Dakika


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