Apple ile gerginlik yaşayan Elon Musk, Twitter'ın aylık 8 dolar olan mavi tik ücretini, iPhone kullanıcıları için 11 dolar yapacak - Son Dakika
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Apple ile gerginlik yaşayan Elon Musk, Twitter'ın aylık 8 dolar olan mavi tik ücretini, iPhone kullanıcıları için 11 dolar yapacak

08.12.2022 12:00

İş adamı Elon Musk, Twitter'ı satın almasından sonra mavi tik ücretinin 8 dolar olacağını açıklamıştı. App Store'da yapılan uygulama içi satışlardan yüzde 30'luk bir komisyon alması sebebiyle Apple ile gerginlik yaşayan Musk, Twitter Blue'nun iOS cihazlarındaki ücretini 11 dolar yapmaya hazırlanıyor.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Apple ile arasında meydana gelen gerginlik nedeniyle gündemde kalmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son haberlere göre içerisinde mavi onay rozeti bulunan Twitter Blue, Apple'ın vergisinden kaçamayacak.

ELON MUSK-APPLE GERİLİMİ

Doğrulanmış hesap rozetinin ücretli bir şekilde yayınlanması, birçok önemli şirketin taklit edilmesine ve reklam şirketlerinin platformdaki reklamlarını durdurmalarına yol açtı. Elon Musk'ın paylaşımıyla birlikte reklamlarını durduran şirketlerden biri de Apple oldu. Bununla birlikte Musk, Apple'ın uygulama mağazası App Store'u da eleştirdi.

APPLE, YÜZDE 30 KOMİSYON ALIYOR

Apple, App Store'dan yaptığı satışlardan yüzde 30'luk bir komisyon alıyor. Bundan dolayı da yakında kullanımda olması beklenen Twitter Blue aboneliği farklı bir ücretlendirme olacak

İOS CİHAZLARDA 11 DOLAR OLACAK

Abonelik, iOS cihazlardan 11 dolara, şirketin internet sitesinde ise 7 dolara satın alma sunacak. Ortaya çıkan raporda, internet sitesinde daha düşük fiyatlandırmanın olmasının daha fazla kullanıcıyı platforma çekmek olduğu belirtildi. Ayrıca Android için ise fiyatın değişip değişmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor.

Elon Musk'a göre şirketler için sarı/altın, devlet kurumları için gri, bireyler için ise mavi renkli rozetler olacak. Bununla birlikte tüm doğrulanmış hesaplar, rozete sahip olmadan önce manuel bir şekilde doğrulanacak. Musk, konuyla ilgili olarak platformun sürdürülebilir olması için bu aboneliğin önemli olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Musk, komisyonu ödemek yerine Apple ile "savaşa gitmeye" istekli olduğunu belirten paylaşım yaptı. Sonrasında ise CEO, Tim Cook ile şirketin genel merkezinde bir araya geldi. Ayrıca Twitter'ın App Store'dan kaldırılmasıyla ilgili yanlışlık olduğunu paylaştı.

Kaynak: Shiftdelete
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Elon Musk, Twitter, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple ile gerginlik yaşayan Elon Musk, Twitter'ın aylık 8 dolar olan mavi tik ücretini, iPhone kullanıcıları için 11 dolar yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apple ile gerginlik yaşayan Elon Musk, Twitter'ın aylık 8 dolar olan mavi tik ücretini, iPhone kullanıcıları için 11 dolar yapacak - Son Dakika
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