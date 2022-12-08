Apple ile gerginlik yaşayan Elon Musk, Twitter'ın aylık 8 dolar olan mavi tik ücretini, iPhone kullanıcıları için 11 dolar yapacak

Aynı marka aynı ağırlıkta! Ancak arada dağlar kadar fiyat farkı var

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Apple ile arasında meydana gelen gerginlik nedeniyle gündemde kalmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son haberlere göre içerisinde mavi onay rozeti bulunan Twitter Blue, Apple'ın vergisinden kaçamayacak.

ELON MUSK-APPLE GERİLİMİ

Doğrulanmış hesap rozetinin ücretli bir şekilde yayınlanması, birçok önemli şirketin taklit edilmesine ve reklam şirketlerinin platformdaki reklamlarını durdurmalarına yol açtı. Elon Musk'ın paylaşımıyla birlikte reklamlarını durduran şirketlerden biri de Apple oldu. Bununla birlikte Musk, Apple'ın uygulama mağazası App Store'u da eleştirdi.

APPLE, YÜZDE 30 KOMİSYON ALIYOR

Apple, App Store'dan yaptığı satışlardan yüzde 30'luk bir komisyon alıyor. Bundan dolayı da yakında kullanımda olması beklenen Twitter Blue aboneliği farklı bir ücretlendirme olacak

İOS CİHAZLARDA 11 DOLAR OLACAK

Abonelik, iOS cihazlardan 11 dolara, şirketin internet sitesinde ise 7 dolara satın alma sunacak. Ortaya çıkan raporda, internet sitesinde daha düşük fiyatlandırmanın olmasının daha fazla kullanıcıyı platforma çekmek olduğu belirtildi. Ayrıca Android için ise fiyatın değişip değişmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor.

Elon Musk'a göre şirketler için sarı/altın, devlet kurumları için gri, bireyler için ise mavi renkli rozetler olacak. Bununla birlikte tüm doğrulanmış hesaplar, rozete sahip olmadan önce manuel bir şekilde doğrulanacak. Musk, konuyla ilgili olarak platformun sürdürülebilir olması için bu aboneliğin önemli olduğunu belirtti.