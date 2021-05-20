Twitter'ın yeni özelliği sosyal medyaya sızdı! Saldırıya uğrayan hesaplar korumaya alınacak - Son Dakika

Sosyal medya dünyasının en popüler uygulamaları arasında yer alan Twitter'in üzerinde çalıştığı yeni özellik, sosyal medyaya sızdı.

Sosyal medyadaki teknoloji sayfaları tarafından yapılan paylaşımlarda, Twitter'in hayata geçirmeye hazırlandığı yeni düzenlemenin detaylarına yer verildi.

İLETİŞİME GEÇİLMESİNİ YASAKLAYACAK

Buna göre özellikle görüş bildirilmesi nedeniyle sık tartışmaların yaşandığı Twitter'de aşırı olumsuz tepki alan hesapları korumaya yönelik adım atıldığı belirtildi. Twitter'in bir anda aşırı bahsedilen hesapları korumaya alacağı ve iletişime geçilmesini yasaklayacağı iddia edildi.

LİNÇ KÜLTÜRÜNÜ ÖNLEYECEK İDDİASI

Twitter'ın bu hamlesiyle birlikte sosyal ağ üzerinden linç girişiminde bulunulmasını önlemeyi amaçladığı bildirildi. Şirketten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Teknoloji sayfaları, resmi bilgilendirmenin önümüzdeki süreçte yapılacağını belirtiyor.