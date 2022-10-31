Twitter'ı satın alan Elon Musk, mavi tik onay işareti için aylık 372 lira ücret alacak - Son Dakika
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Twitter'ı satın alan Elon Musk, mavi tik onay işareti için aylık 372 lira ücret alacak

31.10.2022 11:20

Geçtiğimiz hafta Twitter'ı satın aldığını açıklayan Elon Musk'ın mavi tik özelliğini ücretli paket olarak satmayı düşündüğü iddia edildi. Buna göre henüz ülkemizde kullanıma sunulmayan Twitter Blue özelliğini kullanan kullanıcıların mavi tik simgesini kaybetmemek için aylık 19,99 dolar ödemesi istenecek.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter'ı satın aldığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Musk bir de "Sevgili Twitter Reklamverenleri" başlıklı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Twitter'ı satın alma sebebine ve reklamlarla ilgili ne düşündüğüne dair çok sayıda spekülasyonun olduğuna dikkat çeken Musk, bunların çoğunun yanlış olduğunu belirtti.

"İNSANLIĞA YARDIM ETMEK İÇİN YAPTIM"

Musk, geleneksel medyanın, maddi getiri beklentisiyle kutuplaşmayı körüklediğini ancak bunu yaparken diyalog şansını kaçırdığını ifade etti. Bu nedenle Twitter'ı aldığını kaydeden Musk, "Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. İnsanlığa yardım etmek için yaptım." dedi.

AYLIK 20 DOLAR ÖDEME YAPILACAK

Tüm dünyada sosyal medya kullanıcıları Musk ile birlikte Twitter'da nelerin değişeceğini merakla beklemeye başladı. Musk'ın Twitter'da onaylanmış hesap özelliğiyle ünlü kişilerin kullandığı hesapları mavi tik ile etiketlemesini paralı hale getirmeye başlayacağı iddia edildi. Buna göre şirket, yakında mavi tik onay işareti için kullanıcılardan ayda 19,99 dolar ücret almaya başlayacak. Önerilen plan kapsamında Twitter, mavi tik doğrulamasını ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue kullanıcılarına sunacak.

ÖDEME YAPMAYANIN MAVİ TİK'İ SİLİNECEK

Mevcut Twitter Blue aboneleri; düzenleme düğmesi, özel okuyucu modu, yer imleri ve daha fazlası gibi özellikler için ayda 4,99 dolar ödüyor. Ancak bu paketin fiyatı aylık 19.99 dolara çıkacak. Abonelik fiyatının 19.99 dolara çıkmasına ek olarak, mavi tik sahibi mevcut kullanıcılara 90 günlük süre verilecek. 90 günün sonunda Twitter Blue abonesi olmayan kullanıcıların mavi tiklerini kaybedeceği söyleniyor. Öte yandan, Twitter Blue özelliğinin henüz ülkemizde kullanıma sunulmadığını hatırlatalım.

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Son Dakika Teknoloji Twitter'ı satın alan Elon Musk, mavi tik onay işareti için aylık 372 lira ücret alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter'ı satın alan Elon Musk, mavi tik onay işareti için aylık 372 lira ücret alacak - Son Dakika
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