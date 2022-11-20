Elon Musk'ın oylama yaptı! Eski ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabı yeniden açıldı

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Twitter sosyal medya hesabı üzerinden bir anket paylaştı. Musk anket sorusunda "Trump'ın hesabı geri verilmeli mi?" diye sordu. Çıkan sonuçla Trump, Twitter'a geri döndü.

YÜZDE 52 EVET ÇIKTI

Anketin sonuçlarını açıklayan Musk, kullanıcıların yüzde 52'sinin "evet" oyu verdiğini duyurdu. Musk, "Halk konuştu. Trump, geri dönecek." mesajını paylaşarak, "Halkın sesi, Tanrı'nın sesi." anlamına gelen Latince "Vox Populi, Vox Dei." ifadesini kullandı.

TRUMP'IN HESABI GERİ AÇILDI

Musk'ın bu kararı sonrasında Trump'ın hesabı geri açıldı. Trump, en son twitini 20 Ocak 2021 yılında atmıştı. Yaptığı paylaşımlar ile gündem olan Trump'ın ilk mesajının ne olacağı da merak ediliyor.

6 OCAK KONGRE BASKININDAN SONRA HESABI ASKIYA ALINMIŞTI

Twitter, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskının ardından, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı. Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık" denilmişti.