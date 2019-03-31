Son Dakika Haberleri: Twitter İos Uygulamasına Karanlık Modu Ekledi

Twitter İos Uygulamasına Karanlık Modu Ekledi

17 dakika önce

Twitter iOS Kullanıcıları için Gerçek bir Karanlık Mod Ekledi!

Twitter İos Uygulamasına Karanlık Modu Ekledi, System.String[]
Twitter iOS Kullanıcıları için Gerçek bir Karanlık Mod Ekledi!


Twitter iOS Uygulamasına Karanlık Modu Ekledi. Siyah renk şeması geliyor.

Twitter'ın mobil uygulamasında 2016'dan beri bir gece modu olmasına rağmen, özellik önemli bir şeyi kaçırıyor: siyah bir renk şeması! Bugüne kadar, Twitter'ın Gece Modu sadece gözlerinize daha az baskı yapmak için tasarlanmış mavi ve gri bir kullanıcı arayüzüne sahipti. Ancak şimdi Twitter, iOS uygulamasına daha fazla seçenek ekliyor.

Lights Out modu olarak isimlendirilen yeni mod, gerçek siyah renkli bir tema sunmanın yanında otomatik olarak devreye girmesi içinde ayarlanabilir. Android kullanıcıları bu özelliği 2017 yılından beri kullanıyor. Görünen o ki iOS kullanıcıları bu güzelliğe geçte olsa kavuşmuş oldu.

Gece modunda Mavi ve Gri renkleri kullanmayı sevenler için endişe edecek bir durumda yok zira, bu renkler durmaya devam ediyor. Ayrıca siyah beyaz üzerinde kullanmak isteyenler içinde seçenekler var.

It was dark. You asked for darker! Swipe right to check out our new dark mode. Rolling out today. pic.twitter.com/6MEACKRK9K

— Twitter (@Twitter) 28 Mart 2019

Lights Out ile Twitter, renk paletinin akıllı telefonunuzda hiç ışık yaymadığını, piksellerin kapanmasından dolayı pil ömrünü korumaya ve göz yorgunluğunun doğal olarak azaltılmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

Twitter Android ve web kullanıcılarının da söz konusu yeni temayı "yakında" alacağını söylüyor. iOS kullanıcıları uygulamalarını bugünden itibaren güncelleyebilir.

Twitter Karanlık Modu Nasıl Ayarlanır?


iPhone'daki Twitter Uygulamasını Açın,
Sağa Kaydırın  ve yukarıdaki Ayarlar ve Gizlilik> Ekran ve Ses,
Dark mode tabında Lights out seçeneğini seçin.

Engadget

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:17 Kaynak: Teknotalk.com

Twitter, Teknoloji
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