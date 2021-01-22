Twitter, İran Dini Lideri Hamaney'e ait hesabı askıya aldı - Son Dakika

Twitter, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in internet sitesine ait Twitter hesabını, eski ABD Başkanı Donald Trump'a ilişkin paylaşımı nedeniyle askıya aldı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ait sitenin Twitter hesabından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ı tehdit eden fotoğraf paylaşımı yapılmıştı. Hamaney'in internet sitesinin Twitter hesabındaki paylaşımında, eski ABD Başkanı Donald Trump golfçüye benzetilmiş ve üzerinden uçan insansız hava aracı (İHA) ile tehdit edilerek "intikam kesinlikle alınacak" yazısı paylaşılmıştı. Twitter, söz konusu paylaşım nedeniyle İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in internet sitesine ait Twitter hesabını askıya aldı.

(İHA)