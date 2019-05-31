Son Dakika Haberleri: Twitter, İslam düşman Hollandalı siyasetçi Wilders'in hesabını dondurdu
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Twitter, İslam düşman Hollandalı siyasetçi Wilders'in hesabını dondurdu

1 saat önce

Twitter, Hollanda'nın Hürriyeti Partisi'nin (PVV) ırkçı ve İslam düşmanı lideri Geert Wilders'in hesabını, attığı bir tweet yüzünden geçici olarak dondurdu.

Twitter, İslam düşman Hollandalı siyasetçi Wilders'in hesabını dondurdu, System.String[]
Twitter, Hollanda'nın Hürriyeti Partisi'nin (PVV) ırkçı ve İslam düşmanı lideri Geert Wilders'in hesabını, attığı bir tweet yüzünden geçici olarak dondurdu. Twitter, ırkçı söylemleriyle gündeme gelen Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'in hesabının, nefret ifade ettiği için askıya alındığını açıkladı. Wilders, Twitter hesabının askıya alınması sebebiyle yaptığı açıklamada, "Demokrats 66 partisinin liderini eleştirdiğim bir tweet yüzünden hesabımın askıya alınması inanılmaz. Bunun sürekli olabileceği tehdidinde bulunuldu. Bana ölüm tehditleri gönderen Twitter hesapları açık" dedi. Wilders'in hesabının askıya alınmasına sebep olan tweet'i ise şu şekilde:
"Hadi, sınırları açık bırakarak daha çok İslam ithal eden, sonra da bunun sonuçları olan, antisemitizm, namus cinayetleri, kadın sünneti, terörizm ve nefret için timsah gözyaşları döken D66 salaklarına hep karşı duralım." Hollanda Türk İslam Kültür Federasyonu (TICF) geçen kasım ayında Twitter'a, Wilders'in hesabının temelli kapatılmasını isteyen bir mektup göndermişti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:31 Kaynak: İHA
Hollanda, Geert Wilders, Twitter, Güncel
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