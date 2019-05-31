Twitter, İslam düşmanı Wilders'in hesabını dondurdu

WILDERS, Twitter hesabının askıya alınması sebebiyle yaptığı açıklamada, "Demokrats 66 partisinin liderini eleştirdiğim bir tweet yüzünden hesabımın askıya alınması inanılmaz. Bunun sürekli olabileceği tehdidinde bulunuldu.

WILDERS, Twitter hesabının askıya alınması sebebiyle yaptığı açıklamada, "Demokrats 66 partisinin liderini eleştirdiğim bir tweet yüzünden hesabımın askıya alınması inanılmaz. Bunun sürekli olabileceği tehdidinde bulunuldu. Bana ölüm tehditleri gönderen Twitter hesapları açık" dedi.



Wilders'in hesabının askıya alınmasına sebep olan mesajı ise şu şekilde: "Hadi, sınırları açık bırakarak daha çok İslam ithal eden, sonra da bunun sonuçları olan, antisemitizm, namus cinayetleri, kadın sünneti, terörizm ve nefret için timsah gözyaşları döken D66 salaklarına hep karşı duralım."



Hollanda Türk İslam Kültür Federasyonu (TICF) geçen kasım ayında Twitter'a, Wilders'in hesabının temelli kapatılmasını isteyen bir mektup göndermişti.

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