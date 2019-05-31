Son Dakika Haberleri: Twitter, İslam düşmanı Wilders'in hesabını dondurdu
Son Dakika Güncel Haber

Twitter, İslam düşmanı Wilders'in hesabını dondurdu

1 saat önce

WILDERS, Twitter hesabının askıya alınması sebebiyle yaptığı açıklamada, "Demokrats 66 partisinin liderini eleştirdiğim bir tweet yüzünden hesabımın askıya alınması inanılmaz. Bunun sürekli olabileceği tehdidinde bulunuldu.

Twitter, İslam düşmanı Wilders'in hesabını dondurdu, System.String[]
WILDERS, Twitter hesabının askıya alınması sebebiyle yaptığı açıklamada, "Demokrats 66 partisinin liderini eleştirdiğim bir tweet yüzünden hesabımın askıya alınması inanılmaz. Bunun sürekli olabileceği tehdidinde bulunuldu. Bana ölüm tehditleri gönderen Twitter hesapları açık" dedi.

Wilders'in hesabının askıya alınmasına sebep olan mesajı ise şu şekilde: "Hadi, sınırları açık bırakarak daha çok İslam ithal eden, sonra da bunun sonuçları olan, antisemitizm, namus cinayetleri, kadın sünneti, terörizm ve nefret için timsah gözyaşları döken D66 salaklarına hep karşı duralım."

Hollanda Türk İslam Kültür Federasyonu (TICF) geçen kasım ayında Twitter'a, Wilders'in hesabının temelli kapatılmasını isteyen bir mektup göndermişti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:23 
Twitter, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSTANBUL- ÇEKMEKÖY'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI Eski sevgilisinin çirkin tuzağına dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini astı Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldüren sanığa iyi hal indirimi Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:58:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Twitter, İslam düşmanı Wilders'in hesabını dondurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]